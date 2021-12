Banda Vingadora sai nesta segunda

Quem perdeu a estreia da banda Vingadora, que na sexta desfilou entre a Barra e Ondina, tem nova chance nesta segunda-feira, 8.



A dona do hit Metralhadora volta a se apresentar sem cordas, desta vez comandando a pipoca do Papa no Campo Grande (Circuito Osmar), a partir das 14h15.



Bloco sem cordas



Já era quase 1h da madrugada do sábado quando a banda Vingadora estreou no Carnaval de Salvador em cima de um trio elétrico. Puxando o bloco sem cordas, a atração que estava prevista para desfilar às 22h45 da sexta-feira teve mais de duas horas de atraso. No entanto, a vocalista Tays Reis ainda encontrou um Farol da Barra lotado de foliões que se renderam ao som da música "Paredão metralhadora", aposta de canção do Carnaval 2016.



Contêiner



Vestida de dourado, Tays animou o público com músicas do repertório da banda como "minha mãe deixa". Quem estava no chão, dançava como sabia ou onde podia. Teve até folião que se aventurou, dançando em cima de um contêiner de lixo. Ao som do "tra, tra, tra", a banda deixou o Farol da Barra e levou grande parte das pessoas que esperaram para ver a penúltima atração da noite. A última foi a Banda Papazoni.



"Vocês estão gostando da minha roupa? É a vingadora do poder", brincou a cantora. Ao chegar no beco da Off (antiga boate), Tays interagiu com o público. "Que multidão é essa? Isso aqui está lindo demais", disse, antes de cantar a música "Bota o coelho na toca".

