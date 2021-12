A banda Vingadora ainda colhe os frutos do sucesso do clipe "Metralhadora". Ela levou o título de revelação do "Prêmio Youtube Carnaval", divulgado nesta quinta-feira, 28. O clipe da banda já teve mais de 7 milhões de visualizações.

Já entre os artistas, Claudia Leitte, com "Corazón Feat. Daddy Yankee", levou o Prêmio de mais popular, seguida por Harmonia do Samba ("Daquele Jeito"), Babado Novo ("Descidinha"), Oito7nove4 ("Eu Quero Você") e Parangolé ("Devagarinho").

Todos esses artistas vão ter clipes exclusivos produzidos pelo Youtube no Carnaval de Salvador.

Da redação Banda Vingadora leva prêmio de Revelação do Youtube

