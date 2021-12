Banda Vingadora estreia puxando trio sem cordas nesta sexta

A banda Vingadora estreia oficialmente no Carnaval de rua em Salvador nesta sexta-feira, 5. Tays Reis, vocalista do grupo, puxará um trio sem cordas pela primeira vez, no circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 22h45.

Os foliões poderão curtir a canção "Metralhadora", concorrente ao título de música do Carnaval, sem falar nos outros sucessos da banda, como "A Minha Mãe Deixa", "Dança das Vingadoras" e "Só Botar".

Entre as outras atrações que puxarão trios para a pipoca na Barra-Ondina, no terceiro dia de festa, estão Saulo, Daniela Mercury, Psirico, É o Tchan, Alinne Rosa e Edcity. Já no Campo Grande, quem comandará a alegria dos fãs sem cordas são os cantores Neto LX e André Fanzini.

Confira a programação completa desta sexta e dos outros quatro dias de festa, e fique por dentro do que acontece neste Carnaval, no canal Chão da Alegria.

