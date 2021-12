Banda Habeas Copos comemora 40 carnavais nesta sexta

A banda Habeas Copos realiza nesta sexta-feira, 2, o tradicional desfile de fanfarras que abre o Carnaval de Salvador. Comemorando 40 carnavais, neste ano a banda homenageia seu fundador Sérgio Bezerra. Além da sexta, o Habeas Copos também anima as ruas da Barra na quarta-feira, 7.

No primeiro dia, será realizada a premiação do homenageado durante um coquetel na Cabana da Barra, a partir das 21h. Já o desfile começa à meia-noite, em frente ao Farol da Barra.

Banda

A banda Habeas Copos resgata os antigos blocos de rua ao som de suas marchinhas e fanfarras. Sua trajetória foi reconhecida e virou circuito de carnaval. Nesses 40 anos desfilando no Carnaval de Salvador, já foram homenageados nomes como Batatinha, Margareth Menezes, Nizan Guanais, Riachão, Bel Marques, Paulinho Boca de Cantor, Bel Borba, Vovó do Ilê, Armando Sá, Carlinhos Brown, Nelson Rufino, Edil Pacheco, Lícia Fábio e a banda Paroano Sai Milhó, entre outros.

Vendas

As vendas das camisas para o bloco da Banda Habeas Copos acontecem pelo site da banda, com pagamento por meio da plataforma do PagSeguro e entrega no endereço informado.

As camisas também podem ser adquiridas no Bar Habeas Copos (Rua Marques Leão - Barra). A camisa para curtir os dois dias de desfile custa R$ 220. Já para quem quer sair os dois dias no bloco e ainda participar do coquetel do homenageado na sexta-feira, 2, o valor é R$ 350.

