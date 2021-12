Banda Habeas Copos anima os foliões na Barra

Depois do Fuzuê, Furdunço e o Pipoco, esta quarta-feira, 7, terá o último "esquente" antes da abertura oficial do Carnaval, que acontece nesta quinta, 8. O tradicional desfile da banda Habeas Copos acontece no Circuito Sérgio Bezerra (Barra), a partir das 19h30.

Ao todo, 26 atrações, incluindo fanfarras e bloquinhos, irão desfilar na festa. Em 2018, o homenageado será o artista Sérgio Bezerra, fundador do Habeas, em comemoração aos 40 anos de estrada no Carnaval.

O circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina, também terá atrações nesta quarta.

adblock ativo