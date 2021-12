Banda É o Tchan participa do "Esperando o Carnaval"; veja

Nesta terça-feira, 19, a banda É o Tchan participou do programa "Esperando o Carnaval" da rádio Piatã FM. Os cantores Compadre Washington e Beto Jamaica cantaram, dançaram e brincaram muito, seguindo a proposta intimista da atração. Tudo foi transmitido ao vivo pelo Periscope do Jornal A TARDE.

O projeto faz parte dos preparativos para a maior festa de rua do mundo em conjunto com a TV Aratu e o Grupo A Tarde, que também são idealizadores. O objetivo é transmitir todas as participações nas redes sociais para proporcionar uma maior interação dos convidados com o público e os fãs. O programa começa a partir das 18h.

A programação desta semana começou com a banda Oito7nove4, que esteve na rádio e animou os ouvintes na segunda-feira, 18. Até a sexta, 22, as convidadas do "Esperando o Carnaval" são as bandas Harmonia do Samba, Duas medidas e Banda Vingadora, respectivamente.

