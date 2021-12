Banda Black Style comanda bloco sem cordas na Barra

No dia 7 de fevereiro, domingo de Carnaval, a banda Black Style vai comandar um bloco sem cordas no circuito Dodô, que corresponde ao percurso entre os bairros da Barra e Ondina.

A partir das 18h, o cantor Rick Ralley, vocalista do grupo, puxa os foliões na pipoca, com hits como "Movimento do Verão", "Quem não dá, Toma" e "Passa Lá no Barraco".

Já na segunda-feira, 8, pelo segundo ano consecutivo, o grupo anima o bloco "As Kuviteiras", no circuito Osmar, no Campo Grande.

