Banda Balaio de Gato puxa bloco no carnaval do Campo Grande

A banda Balaio de Gato é uma das atrações que vai animar os foliões do Circuito Osmar (Campo Grande) na noite desta quinta-feira, 8. A banda vai puxar o Bloco Rodopiô, a partir das 22h.

O vocalista Thiago XX revela ser uma satisfação participar do Carnaval de Salvador. “É uma satisfação participar do Carnaval baiano, considerado um dos melhores e maiores do Brasil. Prometo não deixar ninguém parado na Avenida. Vai ter muito samba no pé”, afirmou o cantor.

Serviço

O quê: Bloco Rodopiô

Quando: Quinta-feira, 08, a partir das 22h

Onde: Praça Castro Alves

Ingressos: R$ 60 (individual) e R$ 90 (casadinha)

