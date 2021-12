Banda Baiana System encerra Carnaval no Pelô nesta terça

Nesta terça-feira, 9, o último dia de Carnaval ainda está recheado de atrações no Pelourinho. Mas o grande destaque é a banda Baiana System que, pelo terceiro ano seguido, participa da festa no Pelô. A apresentação acontece no palco principal, às 22h30.

>> Confira a programação completa deste último dia de folia.

Também no Largo do Pelô, a partir das 20h, se apresentam outras atrações, como o IFÁ Afrobeat , que promove o "Carnaval de IFÁ", um espetáculo único mostrando as diferentes faces da música afro baiana neste Carnaval. O grupo faz um som instrumental com elementos do ijexá, funk e afrobeat, tendo como convidados a Band'Aiyê e o cantor Dão.



A folia no Pelô inicia à tarde e também abre espaço ao público mirim, que, às 15h30, pode brincar no Baile Infantil, promovido pelo grupo Dorémilá, no Largo Pedro Archanjo, até às 17h30. No mesmo local se apresentam, das 19h às 21h, Lucas Santtana, seguido da Orquestra Fred Dantas.

Já no Largo Tereza Batista, a folia começa às 14h, com a apresentação de Nonato Sanskey e Roda de Samba Mucum'G. Depois, tem Cacau do Pandeiro. A partir das 18h, se apresentam Matildes Charles, Carlos Pitta & Bando Anunciador e convidados. Encerra a folia o Hip Hop Da Ganja. No Largo Quincas Berro D'Água, às 17h30, a Retrofolia anima os foliões. Em seguida se apresentam Jorge Zarath e Savannah Lima.

adblock ativo