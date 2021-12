Banda baiana Headhunter DC faz show no Palco do Rock celebrando 30 anos

Três décadas de death metal – sem pausa, sem trégua, sem misericórdia – não é para qualquer um. Esse, em descrição mínima, é o status da pioneira banda baiana Headhunter DC. Neste Carnaval, o antológico grupo liderado por Sergio Baloff (voz) e Paulo Lisboa (guitarra) comemora seus trinta anos com show no Palco do Rock e um lançamento triplo.

O mais importante entre os três CDs que a banda está lançando é a edição de luxo comemorativa de 25 anos do seu primeiro álbum, Born... Suffer... Die (1991, Cogumelo - Mutilation Records). O CD duplo traz o álbum original remasterizado, nove faixas bônus e DVD ao vivo com um show gravado em Recife.

Os outros dois são um bootleg (disco pirata) gravado na Polônia (Death Kurwa! Live in Warsaw 2013), lançado pelo selo escocês Bestial Invasion, e o segundo volume do tributo Born to Punish The Skies... (Mutilation Records), com releituras de músicas do Headhunter por várias bandas “O Born... Suffer... Die foi totalmente remasterizado a partir das fitas master”, conta Sérgio Baloff Borges.

“Ele já tinha sido relançado em 2002, porque até então ele não existia em CD, só em LP. Só que a edição de 2002 não ficou boa, o cara que fez a remasterização vacilou, não ficou legal. Essa remasterização de agora foi feita com Thiago Nogueira, ex-baterista nosso e um cara que tem intimidade com esse som”, explica.

Considerado um marco sul-americano do subgênero death metal, Born... Suffer... Die tem sido aclamado como tal desde seu lançamento pela imprensa especializada mundo afora, levando com glórias o nome da banda (e o da Bahia) às profundezas do underground do metal mundial.

Não a toa, a revista Roadie Crew o incluiu na sua lista d’Os 60 Grandes Álbuns do Metal Brasileiro. Gravado em Belo Horizonte em maio de 1991, Born... Suffer... Die não tem crédito de produtor, o que significa que foi coproduzido pela banda e o engenheiro de som, creditado como Gauguin (homônimo do pintor pós-impressionista francês).

Na época, além de Baloff e Paulo Lisboa, a banda contava com Simon Matos (guitarra base), Ualson Martins (baixo) e Iaçanã Lima (bateria). Ainda garotos, os membros da banda fizeram seu primeiro grande show em Salvador, abrindo a estreia do Sepultura na Concha Acústica do TCA. No dia seguinte, pegaram um avião para Belo Horizonte.

“Já tínhamos quatro anos de banda, mas só tínhamos feito shows para 100, 200 pessoas. Esse (da Concha) foi para duas mil. Foi memorável. Tocamos numa quinta-feira. Na sexta, embarcamos para BH de contrato assinado com a Cogumelo para três álbuns”, diz.

“Gravamos no Estúdio JG, lendário da cidade. Todas as bandas da Cogumelo passaram por lá. Tinha 16 canais, o que para a época era muita coisa”, lembra Baloff.

Divisor de águas

Acompanhados no estúdio apenas pelo engenheiro de som de nome exótico, os cinco garotos de Salvador dispuseram de apenas seis períodos de seis horas cada – para gravar um clássico. ”Éramos pivetes, todo mundo novinho, sem experiência, então foi um grande pontapé inicial. Tivemos suporte do pessoal do Sextrash, que tinha terminado de gravar o disco deles”, lembra.

“A gente tirou sangue de pedra. O resultado foi incrível para a época, uma explosão para a cena e um divisor de águas para o metal extremo no Nordeste”, afirma Baloff.

Passado o show do Palco do Rock (e mais um no Dubliner’s Irish Pub em 18 de março), a Headhunter embarca em junho para shows no Chile e no Peru, com possibilidades de esticar até a Colômbia. “Também tocamos em Vitória da Conquista em 29 de abril e em Feira de Santana, em 28 de maio. E ainda estamos fechando Fortaleza”, conta.

No segundo semestre, a banda para com os shows para gravar um novo álbum (o sexto da carreira), com vistas a uma nova turnê pela Europa em 2018 – a segunda do grupo.

“Tocar death metal é uma eterna busca pela perfeição na música pesada e obscura da morte, musical e ideologicamente falando. Se o ímpeto por essa busca diminui com o tempo ou se acaba, é hora de parar. Não é esse o nosso caso. A ideia é estar sempre tentando se superar a cada novo álbum. O Culto nunca para”, conclui Sérgio Baloff.

adblock ativo