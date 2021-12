Banda Àttooxxá estreia no Carnaval de Salvador nesta quinta-feira, 8

Cotada como revelação do Carnaval de Salvador, a banda Àttooxxá estreia na folia baiana nesta quinta-feira, 8, como uma das atrações do Furdunço. Os responsáveis pelo hit Elas Gostam (Polpa da Bunda) devem sair do Farol da Barra às 21h40.

A segunda edição deste ano do Furdunço também vai contar com apresentações da banda Maglore, do cantor Jau e mais 28 artistas. A programação completa pode ser encontrada no site oficial do Carnaval.

Há três anos, quando o DJ e produtor musical Rafa Dias, 29 anos, criou o Àttøøxxá, que na época era um projeto solo, a intenção era apenas transformar a música baiana numa linguagem eletrônica. Aos poucos, a iniciativa foi se desenvolvendo e passou a integrar diversos palcos da capital baiana e dos interiores da Bahia.

