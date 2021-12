Carnaval nos Bairros encerra programação nesta terça

Longe dos Circuitos, o Programa Carnaval nos Bairros foi um sucesso durante os quatro dias de folia. E a promessa é de fechar o último dia de Carnaval com chave de ouro. Nesta terça-feira, 5, o bairro de Cajazeiras recebe atrações do sertanejo, reggae e também o forró.

No Campo da Pronaica, Cajazeiras X, o cantor sertanejo Danniel Vieira aquece a galera com sucessos como 'Com seu olhar' e 'Recaidazinha'. Danniel comparou a animação nos Circuitos e no Carnaval de Bairro: “Fazer a festa para a galera de Cajazeiras é sempre muito especial porque a gente consegue sair dos circuitos e levar alegria e muita diversão para as pessoas pertinho de casa. E não existe diferença entre tocar nos bairros ou nos circuitos. A alegria, o repertório e a animação é sempre a mesma”, destacou o cantor.

Cajazeiras ainda recebe o reggae da banda Adão Negro, a apresentação de Diego Moraes, Nando Borges e cai no forró com a banda Colher de Pau. Outros bairros como Liberdade, Periperi, Boca do Rio e Pau da Lima também recebem a programação da folia nesta terça-feira. O público pode conferir a programação completa no Curta Carnaval.

