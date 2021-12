Bailinhos antecipam Carnaval

O Carnaval dos pequenos já começou. Pelo menos em questão de festas, a criançada pode aproveitar um leque de opções de bailinhos na cidade. E entre os destaques da programação infantil estão o Sarau Kids, Harém Kids e o show do grupo PUMM.

Os eventos começam neste sábado, 30, com o projeto comandado por Carlinhos Brown, às 17h, no Museu du Ritmo. No Sarau Kids, Brown conta que terá a mesma estrutura do Sarau Du Brown com bailarinos e projeções. "Porque as crianças gostam desta folia e merecem também uma superprodução", comenta.

O cacique do Candeal garante que o repertório vai ser muito animado. "Eu invento coisas na hora, brinco. Uma alegria danada. Vou cantar marchinhas de Carnaval e músicas como Água Mineral, Maria Caipirinha e Alegria Original. Os meninos sempre gostam muito de músicas assim cheias de energia".

Os convidados desse ano são Lucas e Orelha e o grupo DoRéMiLá que abre o show. "A banda participou na edição para o Dia das Crianças e foi o maior sucesso. Ela dialoga muito com as crianças e queremos repetir a dose. Lucas e Orelha representa esta nova geração cheia de gás e trilhando um caminho lindo", afirma o cantor.

Carlinhos explica que cantar para crianças é sempre especial, porque é quem mais sabe se divertir. "Esta é a terceira edição e já sei que vou sentir novamente uma energia muito positiva vinda de cada kidinho e cada kidinha. Eu sempre me dei muito bem com as crianças. Até o jeito de me vestir tem muito do lúdico, do infantil. Eu sempre rememorizo a fantasia nos meus figurinos e nas minhas músicas. Tem algo muito infantil no neologismo de Água Mineral. Tem coisa mais sonora do que Timbalada?"

Folia Mirim

Ainda no sábado, tem o bailinho de Carnaval do Grupo PUMM na Caixa Cultural. O bando musical se apresenta no sábado e no domingo, às 10h e às 16h e reúne artistas de várias areas, como explica Talis Castro, diretor do espetáculo.

"Nos reunimos para fazer apresentações em escolas e hospitais, somos amigos próximos e decidimos criar um espetáculo para a infância Entrei com a parte teatral, dirigir o espetáculo e escrever o roteiro", comenta.

O musical foi adaptado para a folia trazendo marchinhas e um DJ. "Fomos convidados pela Caixa Cultural para fazer o baile, fizemos várias adaptações das músicas para o ritmo de Carnaval, mas sem perder a identidade".

Como o show tem muito improviso, as crianças costumam interagir bastante com as músicas e brincadeiras. "Nessa edição de Carnaval o roteiro é ainda mais aberto. O legal é que os adultos interagem muito com brincadeiras e músicas antigas. É o espaço onde criança e adulto se encontram".

Talis garante que o público infantil é muito particular. "As pessoas tem a ideia de tentar mastigar tudo quando vai trabalhar com crianças. Eu tento não menosprezar a inteligência da criança, ainda mais que, com elas, a resposta é imediata, você sabe quando elas embarcam na sua história".

Já no domingo, o Harém Kids traz Alexandre Peixe e Tio Paulinho para animar a criançada. O baile acontece às 16h, no Salvador Shopping. A festa surgiu devido a mudança do público antigo. "Com o longo tempo do bloco, as pessoas que acompanhavam os primeiros ensaios foram saindo do circuito, casando, tendo filhos e passaram a cobrar uma festa que pudesse levar as crianças", explica Peixe.

Ele conta ainda que nunca fez evento para crianças, por isso, o show será junto com o Tio Paulinho. "Ele dá início e eu entro na sequência. O desafio é entender como conduzir o show para um público mais específico. Chamei para cantar comigo a cantora Carla Medrado, que participou do The Voice ano passado", adianta.

O cantor planeja trazer músicas com mais visibilidade para os mais jovens. "É uma turma muito conectada com a internet e costuma acompanhar os sucessos no YouTube e no rádio. A ideia é trazer no repertório músicas que agradam também os pais. Nem só para crianças, nem só para adultos e sim um equilíbrio em cima dos sucessos", explica.

