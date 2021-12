Baile para crianças faz a festa das famílias

Joaninhas, super heróis, bailarinas e Filhos de Gandhy mirins se esbaldaram na tarde desta segunda-feira, 27, ao som do grupo Gatos Multicores, no baile infantil realizado na Praça Pedro Archanjo, no Pelourinho. O local é ideal para a festa dos pequenos, que hoje poderão cair de novo na folia, no mesmo lugar, no Baile Infantil Canela Fina, a partir de 15h30.

A festa começou às 15h30, regada a muito confete, serpentina e espuma, com uma estrutura típica dos antigos bailes de carnaval, com um espaço circular onde as crianças puderam ficar à vontade. E elas não se fizeram de rogadas, pulando e batendo palmas quando os cantores da banda pediam.

A praça fica na Rua Gregório de Matos, antiga Maciel de Baixo, e foi organizada com uma praça de alimentação e banheiros químicos. Crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção se divertiram ao som de canções infantis e de roda, axé e frevo.

Segurança

“Gostei muito da estrutura da praça, que por ficar ao lado do circuito, permite que as crianças tenham mais segurança”, disse Paula Andrade, enquanto arrumava o ossinho de plástico nos cabelos de Bárbara, 1 ano e dois meses, vestida de Pedrita.

Raul Santos, que veio acompanhado dos pais e do filho Pedro, 3 anos, e vestido de Homem Aranha, disse que o local ajuda a reunir a família no carnaval.

