Baile infantil anima a Arena Fonte Nova

A Arena Fonte Nova vai ganhar clima de baile infantil domingo, 1º de fevereiro, às 16h, na Praça Sul (acesso pelo Dique do Tororó). Tio Paulinho, Babado Novo e Turma do Barrinha vão animar o Baile Arena Happy. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 90 (kit Família: uma inteira e uma meia) e estão à venda na Ticketmix e na Central do Carnaval.

Baile Arena Happy também terá brincadeiras com a Turma do Barrinha e o parquinho do Tio Paulinho. O evento ainda conta com espaço coberto, estacionamento, posto médico, serviço de alimentos e bebidas e fraldários.

