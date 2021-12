Baile “cãonaval” promove desfile para animais de estimação

A menos de uma semana do Carnaval, os cães fizeram a festa na inauguração da megastore Mundo Pet, localizada no Rio Vermelho. A loja promoveu o bailinho cãonaval, na manhã de ontem, com desfile de fantasias dos pets e várias atrações para os bichinhos e seus donos.

Quem levou seu pet para desfilar doou um quilo de ração. O evento foi uma parceria entre a Mundo Pet e as instituições Patruska e Amigos da Pucca e arrecadou 650 kg de rações até o início da tarde.

Desfile

No desfile, teve fantasias para todos os gostos. Entre elas: abelha, Minnie da Disney, filho de Gandi, bailarina e sereia. A dog sitter (cuidadora de cães) Graziela Alcântara, adorou a iniciativa da socialização dos pets unida à arrecadação de alimentos para o Instituto Patruska.

“Sempre levo minha filha (a cadela) Nina, para eventos e encontros de cães”, informa Graziela. Já Thiago Cardoso, da Amigos da Pucca, levou as três “filhas caninas” para desfilar com carro alegórico, para a Chihuahua Bibi.

Ação animal

De acordo com o Luis André Bastos, sócio da Mundo Pet, a loja continuar promovendo eventos de entretenimento para as famílias. “Todo final de semana, vamos promover feiras de adoção de animais e exposição de animais”, antecipa Bastos. Ele contou a ainda que um dos diferenciais da loja é a creche para pets.

Os quilos de ração arrecadados foram doados ao Instituto Patruska, que resgata animais abandonados ou vítimas de maus-tratos.

*sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo