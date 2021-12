BaianaSystem e Emicida são confirmados do palco no Farol da Barra

Os horários dos desfiles dos blocos no Carnaval de Salvador foram divulgados nesta quinta-feira, 16. O material está disponível no site da festa. A novidade desse ano é o rapper Emicida, que vai animar a festa no palco Skol montado no Farol da Barra no domingo, 26. Ele vai dividir o espaço com Aline Rosa.

O Carnaval neste palco, montado pela Skol, será encerrado pela banda BaianaSystem, que faz show na terça, 28, a partir da 0 hora. O espaço ainda terá atrações como Saulo, Luiz Caldas e Léo Santana (na terça, 21), Tiaguinho (na sexta, 24), Daniela Mercury (no sábado, 25) e banda Ifá com participação de Liniker e BNegão, show Luiz Caldas (segunda, 27).

Também é possível conferir as atrações e horários dos desfiles dos blocos nos circuitos tradicionais Dodô, Osmar e Batatinha, além do roteiro da folia nos bairros.

Também foi divuldada a programação do Fuzuê, que acontece neste sábado, 18, e Furdunço, no domingo, 19.

Circuito Dodô:

Quinta - 23 de fevereiro:

17:00h MINITRIO PUTITO REX DJS

17:10h US Π *

17:20h PROJETO EPECIAL- PIPOCA DO EVA BANDA EVA

17:40h SIRI COM TODI CID GUERREIRO / SOM DO CÉU E CONVIDADOS

18:00h TRIO INDEPENDENTE - LUANA MONALISA LUANA MONALISA

18:20h COCOBAMBU WESLEY SAFADÃO

18:50h TRIO INDEPENDENTE - IVETE SANGALO IVETE SANGALO

19:05h FISSURA (SEM CORDAS) FELIPE ESCANDURRAS

19:20h HARÉM ALEXANDRE PEIXE

19:50h TRIO INDEPENDENTE - LUIZ CALDAS LUIZ CALDAS

20:00h TÔ LIGADO (SEM CORDAS) BABADO NOVO

20:05h TRIO INDEPENDENTE - PARANGOLÉ´ PARANGOLÉ

20:20h CARTÃO POSTAL (SEM CORDAS) SANDRO COUTTO

20:50h TRIO INDEPENDENTE - BANDANA BANDANA

21:05h OS MASCARADOS BANDA OS MASCARADOS E CONVIDADOS

21:35h PROJETO ESPECIAL BANDA ARAKETU

21:50h BANANA REGGAE THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS

22:10h BIG BLOCO DO GUETO DJ ED / DJ NA PEGADA (HOMENAGEM AOS ANOS 80)

22:30h SURF REGGAE

22:50h PEGADA DO SAMBA PATCHANKA

23:10h NOVA SAGA NOVA SAGA / B+B/ MAKONEN TAFARI E CONVIDADOS / KAINA TAWAU

23:30h BLOCO CRAZY BANDA BEIJO

00:30h ENCONTRO DE TRIOS ALAVONTÊ / TRIO DA PRETA NO 2222 / PSRICO

Sexta - 24 de fevereiro:

15:00h TRIO INDEPENDENTE - ED CITY ED CITY

15:15h BABY LEGUAS / BLOW OUT CLAUDIA LEITTE

15:45h SIRI COM TODI CID GUERREIRO / SOM DO CÉU E CONVIDADOS

16:15h PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO SAULO

16:45h VUMBORA / NANA BANANA BELL MARQUES

17:15h TIMBALADA TIMBALADA

17:45h EVA BANDA EVA

18:45h TRIO INDEENDENTE * - DANIELA MERCURY DANIELA MERCURY

18:45h D + / BANANA CORAL RAFA E PIPO MARQUES

19:15h ALÔ INTER / BURBURINHO DUAS MEDIDAS E FIT DANCE

19:45h PROJETO ESPECIAL - ARRASTÃO DO PSI PSIRICO

20:15h PRA FICAR AVIÕES DO FORRÓ

20:45h FISSURA / YES TOMATE

21:15h PROJETO ESPECIAL - BLOCO DA PRETA NO 2222 PRETA GIL

21:30h TRIO INDEPENDENTE - ANITTA ANITTA

21:45h TRIO INDEPENDENTE - IGOR KANNARIO IGOR KANNÁRIO

22:00h EU VOU ALINE ROSA

22:30h TÔ LIGADO (SEM CORDAS) ALEX DE CRISTO

22:45h TRIO INDEPENDENTE - RICARDO CHAVES RICARDO CHAVES

23:00h RODOPIÔ (SEM CORDAS) GANG DO SAMBA

23:30h TRIO INDEPENDENTE - MARISTELA MULLER MARISTELA MULLER

23:45h TRIO INDEPENDENTE - ALEXANDRE PEIXE ALEXANDRE PEIXE

Sábado - 25 de fevereiro:

10:00h HAPPY TIO PAULINHO / SELVA BRANCA

10:30h TEEN GATAS E GATOS DJ ORLANDÃO / BANDA NEWPLAY / OZ KORYNGAZ

11:00h BLOCO ESPIRITUAL

14:30h PROJETO ESPECIAL * BICICLETÁRIO

15:00h TRIO INDEPENDENTE - GILMELÃNDIA GILMELÃNDIA

15:15h SIRI COM TODI

15:45h CERVEJA & CIA IVETE SANGALO

16:15h VUMBORA / NANA BANANA BELL MARQUES

16:45h TIMBALADA TIMBALADA

17:15h TRIO INDEPENDENTE - LUANA MONALISA LUANA MONALISA

17:30h TRIO INDEPENDENTE - CLAUDIA LEITTE CLAUDIA LEITTE

17:45h ALÔ INTER / BURBURINHO DUAS MEDIDAS E FIT DANCE

18:15h D + / BANANA CORAL RAFA E PIPO MARQUES

18:45h FISSURA / YES TOMATE

19:15h EVA BANDA EVA

19:45h TRIO INDEPENDENTE - DODE DODE

20:00h TRIO INDEPENDENTE - HIP HOP HIP HOP

20:15h TRIO INDEPENDENTE - RUNPILEZZ RUMPILEZZ

20:30h CAMAROTE ANDANTE / BLACK ROCK CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS

21:00h TÔ LIGADO (SEM CORDAS) AMOR DOBRADO

21:15h TARRINDO DE Q

21:45h TRIO INDEPENDENTE - TEUS SANTOS TEUS SANTOS

22:00h TRIO INDEPENDENTE - ALINE ROSA ALINE ROSA

Domingo - 26 de fevereiro:

14:45h MICROTRIO - IVAN HUOL BANDA GELÉIA REAL

15:00h TRIO INDEPENDENTE - CARLA CRISTINA CARLA CRISTINA

15:15h OLODUM BANDA OLODUM

15:45h CAMALEÃO BELL MARQUES

16:15h FECUNDANÇA / PIRRAÇA MATHEUS E KAUAN

16:45h MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA

17:15h ME ABRAÇA DURVAL LELIS

17:45h LARGADINHO CLAUDIA LEITTE

18:15h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

18:45h CROCODILO DANIELA MERCURY

19:15h TCHAN / PRAIEIROS JAMMIL

19:45h BALADA TUCA FERNANDES

20:15h TRIO INDEPENDENTE KATÊ KATÊ

20:30h CORTEJO AFRO BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS

21:00h ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE ROMA NEGRA

21:30h TRIO INDEPENDENTE BABY DO BRASIL

21:45h A MULHERADA BANDA A MULHERADA

22:15h TRIO INDEPENDENTE - MORAES MOREIRA MORAES MOREIRA

22:30h TRIO INDEPENDENTE- RAFA E PIPO RAFA E PIPO MARQUES

22:45h PROJETO ESPECIAL BRODER OZ BAMBAZ - HOMENAGEANDO CHAPECOENSE

23:00h TÊ TÊ TÊ

23:20h TRIO INDEPENDENTE - SARAJANE SARAJANE

23:35h TRIO INDEPENDENTE - GENARD GENARD

Segunda - 27 de fevereiro:

15:00h MINITRIO PUTITO REX DJS

15:15h CAMALEÃO BELL MARQUES

15:45h FILHOS DE GANDHY BANDA SHOW GANDHY

16:15h FILHAS DE GANDHY BANDA FILHAS DE GHANDY

16:45h FECUNDANÇA / CORUJA IVETE SANGALO

17:15h MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA

17:45h ME ABRAÇA DURVAL LELIS

18:15h CROCODILO DANIELA MERCURY

18:45h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

19:15h TCHAN / PRAIEIROS JAMMIL

19:45h BALADA LÉO SANTANA

20:15h TÊ TÊ TÊ

20:45h VEM SAMBAR (SEM CORDAS) FORA DA MIDIA

21:15h TRIO INDEPENDENTE - SEU MAXIXE SEU MAXIXE

21:30h ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE ROMA NEGRA

21:45h CORTEJO AFRO BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS

22:15h TRIO INDEPENDENTE - BAIANA SYSTEM BAIANA SYSTEM

22:30h MUZENZA BANDA MUZENZA

23:00h MALÊ DEBALÊ BANDA MALÊ

23:30h TRIO INDEPENDENTE - BABY DO BRASIL BABY DO BRASIL

23:45h TRIO INDEPENDENTE- PAULINHO BOCA PAULINHO BOCA DE CANTOR

Terça - 28 de fevereiro

14:45h MICROTRIO - IVAN HUOL BANDA GELÉIA REAL

15:00h TRIO INDEPENDENTE - ADRIANO REZENDE ADRIANO REZENDE

15:15h CAMALEÃO BELL MARQUES

15:45h FECUNDANÇA / PIRRAÇA

16:15h MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA

16:45h ME ABRAÇA DURVAL LELIS

17:15h LARGADINHO CLAUDIA LEITTE

17:45h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

18:00h TÊ TÊ TÊ

18:30h CAMAROTE ANDANTE / BLACK ROCK CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS

19:00h BANANA REGGAE THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS

19:30h A MULHERADA BANDA A MULHERADA

20:00h TRIO INDEPENDENTE - TIAGO ABRAVANEL TIAGO ABRAVANEL

20:15h TRIO INDEPENDENTE - MORAES MOREIRA MORAES MOREIRA

20:30h BLOCO JAKÉ

21:00h TRIO INDEPENDENTE - KATÊ KATÊ

21:15h SURF REGGAE

21:45h PROJETO ESPECIAL CORETO PINTADO ALEX DA COSTA

22:00h TRIO INDEPENDENTE - JANE LIMA JANE LIMA

22:15h TRIO INDEPENDENTE - AMANDA SANTIAGO AMANDA SANTIAGO

22:30h TRIO INDEPENDENTE - AVENIDA SETE AVENIDA SETE

22:45h TRIO FAMÍLIA LORD

- PINEL

Circuito Osmar:

Quinta - 23 de fevereiro:

17:00h A MULHERADA BANDA A MULHERADA

18:00h TRIO INDEPENDENTE - LÉO SANTANA LÉO SANTANA

20:00h ALERTA GERAL XANDE DE PILARES / DÉCIO LUIZ / MOSQUITO / BAMBEIA / JULIANA RIBEIRO

20:30h PAGODE TOTAL É O TCHAN / BANDA PAGODE TOTAL

21:00h BLOCO DA CAPOEIRA TONHO MATERIA / ALAS DE CAPOEIRA

21:30h BANKOMA BANDA BANKOMA

22:00h AMOR E PAIXÃO NELSON RUFINO / BATIFUN / MOVIMENTO / FORA DA MÍDIA

22:30h PROIBIDO PROIBIR DENNY PALMA / QG DO PAGODE / BANDA FUZACADA / SAMBA TRATOR

23:00h MILLENAR SAMBA DE RESPEITO

23:30h QUERO VER O MOMO BANDA QUERO VER O MOMO

00:00h SAMBATERRAMAR BEAT BRASIL / O PEGA

00:30h SAMBA & FOLIA

01:30h SAMBA DE VERDADE SAMBA DE VERDADE

Sexta - 24 de feveiro:

14:00h DJ MOVEL

14:08h FOLIA MAMULENGO

14:16h PAROANO SAI MILHÓ

14:24h COMMANCHES DO PELÔ

14:32h QUABALES *

14:40h BANDA TALENTOS DO RECÔNCAVO

14:48h GRUPO SÓ SAMBA DE RODA

14:56h MAMAH SOARES E COLETIVO DI TAMBOR

15:06h RIXÔ ELÉTRICO

15:14h GARAMPIOLA

15:22h MICROTRIO IVAN HUOL

15:30h BANDA MARANA

15:38h AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ

15:46h JUAN E RAVENA

15:54h OUTROS BAIANOS

16:04h BANDA TALLOWAH

16:12h TOCO Y ME VOY

16:20h ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR

16:28h ALAVONTÊ

16:36h MAMETTO AFRO BANKOMA

16:44h PEU BAIANO E CONVIDADOS

16:52h VÍRGILIO

17:00h BANDA PIMENTA ELETRICA

17:08h BAIANASYSTEM

18:00h TRIO INDEPENDENTE - É TCHAN É O TCHAN

18:15h POLIMANIA PARANGOLÉ

18:30h ME DEIXA A VONTADE EDU CASANOVA

18:45h BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BABADO NOVO

19:15h SAUDADE É FOLIA GRUPO MOVIMENTO

19:45h TRIO INDEPENDENTE - DANIEL VIEIRA DANIEL VIEIRA

20:00h REDUTO DO SAMBA HARMONIA DO SAMBA

20:30h Q FELICIDADE

21:00h ALVORADA RAIMUNDO SODRÉ / ALOÍSIO MENEZES

21:00h ALVORADA REINALDO PRÍNCIPE DO PAGODE / JULIANA RIBEIRO / BAMBEIA / GAL DO BECO / ROBERTO MENDES

21:30h OLODUM BANDA OLODUM

22:30h FILHOS DE MARUJO BANDA FILHOS DE MARUJO

23:00h SAMBA POPULAR A GRANDE FAMÍLIA / VIOLA DE DOZE / CULTURA POPULAR

23:30h CORTEJO AFRO BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS

00:00h TRIO INDEPENDENTE - TRIO DO SAMBA TRIO DO SAMBA

00:15h OS NEGÕES BANDA OS NEGÕES E CONVIDADOS

00:45h SOWETO FORA DA MIDIA

01:30h MILLENAR

02:00h CLUBE DO SAMBA GRUPO RARA RAIZ / D'MANSINHO / LUCI LAURA

02:30h BIG BLOCO DO GUETO CORAL CANTART.BBG E OFICINA MUSICAL E CIA DE DANÇA BBG

03:00h BOMBOCADO BANDA BOMBOCADO

03:30h ARCA DE OLORUM BANDA ARCA DO OLORUM

Sábado - 25 de fevereiro:

10:30h TODO MENINO É UM REI PALAVRA ENCANTADA E SAMBA DE FAROFA

11:00h PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ BANDA UNJIRA

11:30h ALGODÃO DOCE CARLA PEREZ E CONVIDADOS

12:00h RHATAPLAN

12:30h DIDÁ BANDA DIDÁ

13:30h BLOCO DA SAUDADE BANDA DA SAUDADE

14:30h CANELIGHT BIT GABOOTT / PAGODE DO VINNY

15:00h AS MUQUIRANAS É O TCHAN

15:30h TRIO INDEPENDENTE - ROSE E BANDA ROSE E BANDA

15:45h É COM ESSE QUE EU VOU BEM BAIANO

16:15h BOLA CHEIA BANDA TRIBO AXE MIX

16:15h ME DEIXA A VONTADE EDU CASANOVA

16:30h AS KUVITEIRAS PAGODART

17:00h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

17:30h VEM SAMBAR EXALTASAMBA / FORA DA MIDIA

18:00h MALÊ DEBALÊ BANDA MALÊ

19:00h MUZENZA BANDA MUZENZA

20:00h AMIGOS DE CAJÁ SAMBA DO PRETINHO

20:30h BANKOMA BANDA BANKOMA

21:30h BLOCO JAKÉ

22:00h TRIO INDEPENDENTE - LUDIMILA ANJOS LUDMILA ANJOS

22:15h AXÉ DADÁ

22:45h BOKA LOUKA OPÇÃO 3

23:15h DIAMANTE NEGRO

23:45h ILÊ AIYÊ BAND'AIYÊ

00:45h JOGO DO IFÁ

Domingo - 26 de fevereiro:

10:30h MAMULENGO BANDA MAMULENGO DA BAHIA

11:00h ALGODÃO DOCE CARLA PEREZ E CONVIDADOS

11:30h IBÉJI

12:00h RHATAPLAN

12:30h PIERROT DE PLATAFORMA GRUPOS DE PIERROTS DE PLATAFORMA

13:00h PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO SAULO

13:30h INTER PSIRICO

14:00h CORUJA TIMBALADA

14:30h TRIO INDEPENDENTE - GERÔNIMO GERÔNIMO

15:00h TRIO INDEPENDENTE - BANDA CHEIRO BANDA CHEIRO

15:30h APAXES DO TORORO GRUPO MIUDINHO

16:00h COMMANCHE DO PELÔ SAMBA DO PRETINHO/ ESKEMA VIP / JORGINHO COMMANCHEIRO E CONVIDADOS

16:30h 100 CENSURA BANDA REFLEXUS

17:00h TRIO INDEPENDENTE - FELIPE SCANDURRAS FELIPE ESCANDURRAS

17:30h BLOCÃO DA LIBERDADE

18:00h BANANA REGGAE THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS

18:30h AS SUBURBANAS

19:00h TRIO INDEPENDENTE - DUAS MEDIDAS DUAS MEDIDAS

19:30h OS NEGÕES BANDA OS NEGÕES E CONVIDADOS

20:00h AMBIENTAL E ECOSSISTEMA SAULO CALMON

20:30h ALABÊ BANDA ALABÊ

21:00h BLOCO NOS

21:30h TRIO INDEPENDENTE - ANDRÉ FANZINE

Segunda - 27 de fevereiro:

11:00h CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO

11:30h DIDÁ BANDA DIDÁ

12:00h BLOCO DA SAUDADE BANDA DA SAUDADE

12:30h É COM ESSE QUE EU VOU BEM BAIANO / FIRMINO DE ITAPOÃ

13:00h PAGODÃO DO CAÇOTE NOBRES IN SAMBA

14:30h PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO SAULO

15:00h AS MUQUIRANAS PSIRICO

15:30h MUDANÇA DO GARCIA CLAUDIA COSTA

16:30h PROJETO ESPECIAL - TRIO DO KANNARIO IGOR KANNÁRIO

17:00h PROJETO ESPECIAL RESPEITE AS MINAS LARISSA LUZ / MÁRCIA CASTRO / MC CAROL

17:30h BOLA CHEIA BANDA TRIBO AXE MIX

17:45h TRIO INDEPENDENTE - CARLA CRISTINA

18:00h 100 CENSURA BANDA 100 CENSURA

18:30h TRIO INDEPENDENTE - SARAJANE SARAJANE

19:00h ILÊ AIYÊ BAND'AIYÊ

20:00h BLOCÃO DA LIBERDADE

20:30h MUNDO NEGRO BANDA MUNDO NEGRO

21:00h FOUR DAYS GANGUIER DO SAMBA / GRITO DO GUETHO E CONVIDADOS

21:30h TRIO INDEPENDENTE - AVENIDA SETE AVENIDA SETE

21:45h SAMBATERRAMAR SAMBEIJO / SAMBARICKOTT

22:45h FILHOS DA FEIRA

23:15h IJEXÁ DA BAHIA BANDA IJEXÁ DA BAHIA / GERMANO CRUZ E CONVIDADOS

23:45h BLOCO NOS

Terça - 28 de fevereiro:

11:00h VAMOS NESSA

11:30h PIERROT DE PLATAFORMA GRUPOS DE PIERROTS DE PLATAFORMA

12:00h DJ MOVEL

12:30h OLODUM (SEM CORDAS) BANDA OLODUM

14:00h INTER PSIRICO

14:30h TRIO INDEPENDENTE - DANIELA MERCURY DANIELA MERCURY

15:00h AS MUQUIRANAS LÉO SANTANA

15:30h PROJETO ESPECIAL BANDA ARAKETU

16:00h TRIO INDEPENDENTE - ED CITY ED CITY

16:30h TRIO INDEPENDENTE - LUIZ CALDAS LUIZ CALDAS

17:00h COMMANCHE DO PELÔ NOSSA JUVENTUDE / JORGINHO COMMANCHEIRO E CONVIDADOS

17:30h MUZENZA BANDA MUZENZA

18:30h TRIO INDEPENDENTE - MARGARETH MENEZES MARGARETH MENEZES

19:00h TRIO INDEPENDENTE - LA FURIA LA FÚRIA

19:30h 100 CENSURA BANDA REFLEXUS

20:00h TRIO INDEPENDENTE* - ALINE ROSA

20:00h FILHOS DO CONGO

20:30h ILÊ AIYÊ BAND'AIYÊ

21:15h TRIO INDEPENDENTE - BANDA CHEIRO BANDA CHEIRO

21:30h BLOCO NOS

22:00h TRIO INDEPENDENTE - JOHN ROBERT JOHN ROBERT

22:30h TRIO INDEPENDENTE - TRIO DO FORRÓ TRIO DO FORRÓ

