BaianaSystem e Emicida são confirmados do palco no Farol da Barra
Os horários dos desfiles dos blocos no Carnaval de Salvador foram divulgados nesta quinta-feira, 16. O material está disponível no site da festa. A novidade desse ano é o rapper Emicida, que vai animar a festa no palco Skol montado no Farol da Barra no domingo, 26. Ele vai dividir o espaço com Aline Rosa.
O Carnaval neste palco, montado pela Skol, será encerrado pela banda BaianaSystem, que faz show na terça, 28, a partir da 0 hora. O espaço ainda terá atrações como Saulo, Luiz Caldas e Léo Santana (na terça, 21), Tiaguinho (na sexta, 24), Daniela Mercury (no sábado, 25) e banda Ifá com participação de Liniker e BNegão, show Luiz Caldas (segunda, 27).
Também é possível conferir as atrações e horários dos desfiles dos blocos nos circuitos tradicionais Dodô, Osmar e Batatinha, além do roteiro da folia nos bairros.
Também foi divuldada a programação do Fuzuê, que acontece neste sábado, 18, e Furdunço, no domingo, 19.
Circuito Dodô:
Quinta - 23 de fevereiro:
17:00h MINITRIO PUTITO REX DJS
17:10h US Π *
17:20h PROJETO EPECIAL- PIPOCA DO EVA BANDA EVA
17:40h SIRI COM TODI CID GUERREIRO / SOM DO CÉU E CONVIDADOS
18:00h TRIO INDEPENDENTE - LUANA MONALISA LUANA MONALISA
18:20h COCOBAMBU WESLEY SAFADÃO
18:50h TRIO INDEPENDENTE - IVETE SANGALO IVETE SANGALO
19:05h FISSURA (SEM CORDAS) FELIPE ESCANDURRAS
19:20h HARÉM ALEXANDRE PEIXE
19:50h TRIO INDEPENDENTE - LUIZ CALDAS LUIZ CALDAS
20:00h TÔ LIGADO (SEM CORDAS) BABADO NOVO
20:05h TRIO INDEPENDENTE - PARANGOLÉ´ PARANGOLÉ
20:20h CARTÃO POSTAL (SEM CORDAS) SANDRO COUTTO
20:50h TRIO INDEPENDENTE - BANDANA BANDANA
21:05h OS MASCARADOS BANDA OS MASCARADOS E CONVIDADOS
21:35h PROJETO ESPECIAL BANDA ARAKETU
21:50h BANANA REGGAE THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS
22:10h BIG BLOCO DO GUETO DJ ED / DJ NA PEGADA (HOMENAGEM AOS ANOS 80)
22:30h SURF REGGAE
22:50h PEGADA DO SAMBA PATCHANKA
23:10h NOVA SAGA NOVA SAGA / B+B/ MAKONEN TAFARI E CONVIDADOS / KAINA TAWAU
23:30h BLOCO CRAZY BANDA BEIJO
00:30h ENCONTRO DE TRIOS ALAVONTÊ / TRIO DA PRETA NO 2222 / PSRICO
Sexta - 24 de fevereiro:
15:00h TRIO INDEPENDENTE - ED CITY ED CITY
15:15h BABY LEGUAS / BLOW OUT CLAUDIA LEITTE
15:45h SIRI COM TODI CID GUERREIRO / SOM DO CÉU E CONVIDADOS
16:15h PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO SAULO
16:45h VUMBORA / NANA BANANA BELL MARQUES
17:15h TIMBALADA TIMBALADA
17:45h EVA BANDA EVA
18:45h TRIO INDEENDENTE * - DANIELA MERCURY DANIELA MERCURY
18:45h D + / BANANA CORAL RAFA E PIPO MARQUES
19:15h ALÔ INTER / BURBURINHO DUAS MEDIDAS E FIT DANCE
19:45h PROJETO ESPECIAL - ARRASTÃO DO PSI PSIRICO
20:15h PRA FICAR AVIÕES DO FORRÓ
20:45h FISSURA / YES TOMATE
21:15h PROJETO ESPECIAL - BLOCO DA PRETA NO 2222 PRETA GIL
21:30h TRIO INDEPENDENTE - ANITTA ANITTA
21:45h TRIO INDEPENDENTE - IGOR KANNARIO IGOR KANNÁRIO
22:00h EU VOU ALINE ROSA
22:30h TÔ LIGADO (SEM CORDAS) ALEX DE CRISTO
22:45h TRIO INDEPENDENTE - RICARDO CHAVES RICARDO CHAVES
23:00h RODOPIÔ (SEM CORDAS) GANG DO SAMBA
23:30h TRIO INDEPENDENTE - MARISTELA MULLER MARISTELA MULLER
23:45h TRIO INDEPENDENTE - ALEXANDRE PEIXE ALEXANDRE PEIXE
Sábado - 25 de fevereiro:
10:00h HAPPY TIO PAULINHO / SELVA BRANCA
10:30h TEEN GATAS E GATOS DJ ORLANDÃO / BANDA NEWPLAY / OZ KORYNGAZ
11:00h BLOCO ESPIRITUAL
14:30h PROJETO ESPECIAL * BICICLETÁRIO
15:00h TRIO INDEPENDENTE - GILMELÃNDIA GILMELÃNDIA
15:15h SIRI COM TODI
15:45h CERVEJA & CIA IVETE SANGALO
16:15h VUMBORA / NANA BANANA BELL MARQUES
16:45h TIMBALADA TIMBALADA
17:15h TRIO INDEPENDENTE - LUANA MONALISA LUANA MONALISA
17:30h TRIO INDEPENDENTE - CLAUDIA LEITTE CLAUDIA LEITTE
17:45h ALÔ INTER / BURBURINHO DUAS MEDIDAS E FIT DANCE
18:15h D + / BANANA CORAL RAFA E PIPO MARQUES
18:45h FISSURA / YES TOMATE
19:15h EVA BANDA EVA
19:45h TRIO INDEPENDENTE - DODE DODE
20:00h TRIO INDEPENDENTE - HIP HOP HIP HOP
20:15h TRIO INDEPENDENTE - RUNPILEZZ RUMPILEZZ
20:30h CAMAROTE ANDANTE / BLACK ROCK CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS
21:00h TÔ LIGADO (SEM CORDAS) AMOR DOBRADO
21:15h TARRINDO DE Q
21:45h TRIO INDEPENDENTE - TEUS SANTOS TEUS SANTOS
22:00h TRIO INDEPENDENTE - ALINE ROSA ALINE ROSA
Domingo - 26 de fevereiro:
14:45h MICROTRIO - IVAN HUOL BANDA GELÉIA REAL
15:00h TRIO INDEPENDENTE - CARLA CRISTINA CARLA CRISTINA
15:15h OLODUM BANDA OLODUM
15:45h CAMALEÃO BELL MARQUES
16:15h FECUNDANÇA / PIRRAÇA MATHEUS E KAUAN
16:45h MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA
17:15h ME ABRAÇA DURVAL LELIS
17:45h LARGADINHO CLAUDIA LEITTE
18:15h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
18:45h CROCODILO DANIELA MERCURY
19:15h TCHAN / PRAIEIROS JAMMIL
19:45h BALADA TUCA FERNANDES
20:15h TRIO INDEPENDENTE KATÊ KATÊ
20:30h CORTEJO AFRO BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS
21:00h ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE ROMA NEGRA
21:30h TRIO INDEPENDENTE BABY DO BRASIL
21:45h A MULHERADA BANDA A MULHERADA
22:15h TRIO INDEPENDENTE - MORAES MOREIRA MORAES MOREIRA
22:30h TRIO INDEPENDENTE- RAFA E PIPO RAFA E PIPO MARQUES
22:45h PROJETO ESPECIAL BRODER OZ BAMBAZ - HOMENAGEANDO CHAPECOENSE
23:00h TÊ TÊ TÊ
23:20h TRIO INDEPENDENTE - SARAJANE SARAJANE
23:35h TRIO INDEPENDENTE - GENARD GENARD
Segunda - 27 de fevereiro:
15:00h MINITRIO PUTITO REX DJS
15:15h CAMALEÃO BELL MARQUES
15:45h FILHOS DE GANDHY BANDA SHOW GANDHY
16:15h FILHAS DE GANDHY BANDA FILHAS DE GHANDY
16:45h FECUNDANÇA / CORUJA IVETE SANGALO
17:15h MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA
17:45h ME ABRAÇA DURVAL LELIS
18:15h CROCODILO DANIELA MERCURY
18:45h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
19:15h TCHAN / PRAIEIROS JAMMIL
19:45h BALADA LÉO SANTANA
20:15h TÊ TÊ TÊ
20:45h VEM SAMBAR (SEM CORDAS) FORA DA MIDIA
21:15h TRIO INDEPENDENTE - SEU MAXIXE SEU MAXIXE
21:30h ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE ROMA NEGRA
21:45h CORTEJO AFRO BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS
22:15h TRIO INDEPENDENTE - BAIANA SYSTEM BAIANA SYSTEM
22:30h MUZENZA BANDA MUZENZA
23:00h MALÊ DEBALÊ BANDA MALÊ
23:30h TRIO INDEPENDENTE - BABY DO BRASIL BABY DO BRASIL
23:45h TRIO INDEPENDENTE- PAULINHO BOCA PAULINHO BOCA DE CANTOR
Terça - 28 de fevereiro
14:45h MICROTRIO - IVAN HUOL BANDA GELÉIA REAL
15:00h TRIO INDEPENDENTE - ADRIANO REZENDE ADRIANO REZENDE
15:15h CAMALEÃO BELL MARQUES
15:45h FECUNDANÇA / PIRRAÇA
16:15h MEU E SEU HARMONIA DO SAMBA
16:45h ME ABRAÇA DURVAL LELIS
17:15h LARGADINHO CLAUDIA LEITTE
17:45h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
18:00h TÊ TÊ TÊ
18:30h CAMAROTE ANDANTE / BLACK ROCK CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS
19:00h BANANA REGGAE THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS
19:30h A MULHERADA BANDA A MULHERADA
20:00h TRIO INDEPENDENTE - TIAGO ABRAVANEL TIAGO ABRAVANEL
20:15h TRIO INDEPENDENTE - MORAES MOREIRA MORAES MOREIRA
20:30h BLOCO JAKÉ
21:00h TRIO INDEPENDENTE - KATÊ KATÊ
21:15h SURF REGGAE
21:45h PROJETO ESPECIAL CORETO PINTADO ALEX DA COSTA
22:00h TRIO INDEPENDENTE - JANE LIMA JANE LIMA
22:15h TRIO INDEPENDENTE - AMANDA SANTIAGO AMANDA SANTIAGO
22:30h TRIO INDEPENDENTE - AVENIDA SETE AVENIDA SETE
22:45h TRIO FAMÍLIA LORD
- PINEL
Circuito Osmar:
Quinta - 23 de fevereiro:
17:00h A MULHERADA BANDA A MULHERADA
18:00h TRIO INDEPENDENTE - LÉO SANTANA LÉO SANTANA
20:00h ALERTA GERAL XANDE DE PILARES / DÉCIO LUIZ / MOSQUITO / BAMBEIA / JULIANA RIBEIRO
20:30h PAGODE TOTAL É O TCHAN / BANDA PAGODE TOTAL
21:00h BLOCO DA CAPOEIRA TONHO MATERIA / ALAS DE CAPOEIRA
21:30h BANKOMA BANDA BANKOMA
22:00h AMOR E PAIXÃO NELSON RUFINO / BATIFUN / MOVIMENTO / FORA DA MÍDIA
22:30h PROIBIDO PROIBIR DENNY PALMA / QG DO PAGODE / BANDA FUZACADA / SAMBA TRATOR
23:00h MILLENAR SAMBA DE RESPEITO
23:30h QUERO VER O MOMO BANDA QUERO VER O MOMO
00:00h SAMBATERRAMAR BEAT BRASIL / O PEGA
00:30h SAMBA & FOLIA
01:30h SAMBA DE VERDADE SAMBA DE VERDADE
Sexta - 24 de feveiro:
14:00h DJ MOVEL
14:08h FOLIA MAMULENGO
14:16h PAROANO SAI MILHÓ
14:24h COMMANCHES DO PELÔ
14:32h QUABALES *
14:40h BANDA TALENTOS DO RECÔNCAVO
14:48h GRUPO SÓ SAMBA DE RODA
14:56h MAMAH SOARES E COLETIVO DI TAMBOR
15:06h RIXÔ ELÉTRICO
15:14h GARAMPIOLA
15:22h MICROTRIO IVAN HUOL
15:30h BANDA MARANA
15:38h AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ
15:46h JUAN E RAVENA
15:54h OUTROS BAIANOS
16:04h BANDA TALLOWAH
16:12h TOCO Y ME VOY
16:20h ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
16:28h ALAVONTÊ
16:36h MAMETTO AFRO BANKOMA
16:44h PEU BAIANO E CONVIDADOS
16:52h VÍRGILIO
17:00h BANDA PIMENTA ELETRICA
17:08h BAIANASYSTEM
18:00h TRIO INDEPENDENTE - É TCHAN É O TCHAN
18:15h POLIMANIA PARANGOLÉ
18:30h ME DEIXA A VONTADE EDU CASANOVA
18:45h BLOCO DOS SERVIDORES PÚBLICOS BABADO NOVO
19:15h SAUDADE É FOLIA GRUPO MOVIMENTO
19:45h TRIO INDEPENDENTE - DANIEL VIEIRA DANIEL VIEIRA
20:00h REDUTO DO SAMBA HARMONIA DO SAMBA
20:30h Q FELICIDADE
21:00h ALVORADA RAIMUNDO SODRÉ / ALOÍSIO MENEZES
21:00h ALVORADA REINALDO PRÍNCIPE DO PAGODE / JULIANA RIBEIRO / BAMBEIA / GAL DO BECO / ROBERTO MENDES
21:30h OLODUM BANDA OLODUM
22:30h FILHOS DE MARUJO BANDA FILHOS DE MARUJO
23:00h SAMBA POPULAR A GRANDE FAMÍLIA / VIOLA DE DOZE / CULTURA POPULAR
23:30h CORTEJO AFRO BANDA AFRO CORTEJO AFRO E CONVIDADOS
00:00h TRIO INDEPENDENTE - TRIO DO SAMBA TRIO DO SAMBA
00:15h OS NEGÕES BANDA OS NEGÕES E CONVIDADOS
00:45h SOWETO FORA DA MIDIA
01:30h MILLENAR
02:00h CLUBE DO SAMBA GRUPO RARA RAIZ / D'MANSINHO / LUCI LAURA
02:30h BIG BLOCO DO GUETO CORAL CANTART.BBG E OFICINA MUSICAL E CIA DE DANÇA BBG
03:00h BOMBOCADO BANDA BOMBOCADO
03:30h ARCA DE OLORUM BANDA ARCA DO OLORUM
Sábado - 25 de fevereiro:
10:30h TODO MENINO É UM REI PALAVRA ENCANTADA E SAMBA DE FAROFA
11:00h PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ BANDA UNJIRA
11:30h ALGODÃO DOCE CARLA PEREZ E CONVIDADOS
12:00h RHATAPLAN
12:30h DIDÁ BANDA DIDÁ
13:30h BLOCO DA SAUDADE BANDA DA SAUDADE
14:30h CANELIGHT BIT GABOOTT / PAGODE DO VINNY
15:00h AS MUQUIRANAS É O TCHAN
15:30h TRIO INDEPENDENTE - ROSE E BANDA ROSE E BANDA
15:45h É COM ESSE QUE EU VOU BEM BAIANO
16:15h BOLA CHEIA BANDA TRIBO AXE MIX
16:15h ME DEIXA A VONTADE EDU CASANOVA
16:30h AS KUVITEIRAS PAGODART
17:00h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR BANDA ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
17:30h VEM SAMBAR EXALTASAMBA / FORA DA MIDIA
18:00h MALÊ DEBALÊ BANDA MALÊ
19:00h MUZENZA BANDA MUZENZA
20:00h AMIGOS DE CAJÁ SAMBA DO PRETINHO
20:30h BANKOMA BANDA BANKOMA
21:30h BLOCO JAKÉ
22:00h TRIO INDEPENDENTE - LUDIMILA ANJOS LUDMILA ANJOS
22:15h AXÉ DADÁ
22:45h BOKA LOUKA OPÇÃO 3
23:15h DIAMANTE NEGRO
23:45h ILÊ AIYÊ BAND'AIYÊ
00:45h JOGO DO IFÁ
Domingo - 26 de fevereiro:
10:30h MAMULENGO BANDA MAMULENGO DA BAHIA
11:00h ALGODÃO DOCE CARLA PEREZ E CONVIDADOS
11:30h IBÉJI
12:00h RHATAPLAN
12:30h PIERROT DE PLATAFORMA GRUPOS DE PIERROTS DE PLATAFORMA
13:00h PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO SAULO
13:30h INTER PSIRICO
14:00h CORUJA TIMBALADA
14:30h TRIO INDEPENDENTE - GERÔNIMO GERÔNIMO
15:00h TRIO INDEPENDENTE - BANDA CHEIRO BANDA CHEIRO
15:30h APAXES DO TORORO GRUPO MIUDINHO
16:00h COMMANCHE DO PELÔ SAMBA DO PRETINHO/ ESKEMA VIP / JORGINHO COMMANCHEIRO E CONVIDADOS
16:30h 100 CENSURA BANDA REFLEXUS
17:00h TRIO INDEPENDENTE - FELIPE SCANDURRAS FELIPE ESCANDURRAS
17:30h BLOCÃO DA LIBERDADE
18:00h BANANA REGGAE THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS
18:30h AS SUBURBANAS
19:00h TRIO INDEPENDENTE - DUAS MEDIDAS DUAS MEDIDAS
19:30h OS NEGÕES BANDA OS NEGÕES E CONVIDADOS
20:00h AMBIENTAL E ECOSSISTEMA SAULO CALMON
20:30h ALABÊ BANDA ALABÊ
21:00h BLOCO NOS
21:30h TRIO INDEPENDENTE - ANDRÉ FANZINE
Segunda - 27 de fevereiro:
11:00h CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO
11:30h DIDÁ BANDA DIDÁ
12:00h BLOCO DA SAUDADE BANDA DA SAUDADE
12:30h É COM ESSE QUE EU VOU BEM BAIANO / FIRMINO DE ITAPOÃ
13:00h PAGODÃO DO CAÇOTE NOBRES IN SAMBA
14:30h PROJETO ESPECIAL - PIPOCA DE SAULO SAULO
15:00h AS MUQUIRANAS PSIRICO
15:30h MUDANÇA DO GARCIA CLAUDIA COSTA
16:30h PROJETO ESPECIAL - TRIO DO KANNARIO IGOR KANNÁRIO
17:00h PROJETO ESPECIAL RESPEITE AS MINAS LARISSA LUZ / MÁRCIA CASTRO / MC CAROL
17:30h BOLA CHEIA BANDA TRIBO AXE MIX
17:45h TRIO INDEPENDENTE - CARLA CRISTINA
18:00h 100 CENSURA BANDA 100 CENSURA
18:30h TRIO INDEPENDENTE - SARAJANE SARAJANE
19:00h ILÊ AIYÊ BAND'AIYÊ
20:00h BLOCÃO DA LIBERDADE
20:30h MUNDO NEGRO BANDA MUNDO NEGRO
21:00h FOUR DAYS GANGUIER DO SAMBA / GRITO DO GUETHO E CONVIDADOS
21:30h TRIO INDEPENDENTE - AVENIDA SETE AVENIDA SETE
21:45h SAMBATERRAMAR SAMBEIJO / SAMBARICKOTT
22:45h FILHOS DA FEIRA
23:15h IJEXÁ DA BAHIA BANDA IJEXÁ DA BAHIA / GERMANO CRUZ E CONVIDADOS
23:45h BLOCO NOS
Terça - 28 de fevereiro:
11:00h VAMOS NESSA
11:30h PIERROT DE PLATAFORMA GRUPOS DE PIERROTS DE PLATAFORMA
12:00h DJ MOVEL
12:30h OLODUM (SEM CORDAS) BANDA OLODUM
14:00h INTER PSIRICO
14:30h TRIO INDEPENDENTE - DANIELA MERCURY DANIELA MERCURY
15:00h AS MUQUIRANAS LÉO SANTANA
15:30h PROJETO ESPECIAL BANDA ARAKETU
16:00h TRIO INDEPENDENTE - ED CITY ED CITY
16:30h TRIO INDEPENDENTE - LUIZ CALDAS LUIZ CALDAS
17:00h COMMANCHE DO PELÔ NOSSA JUVENTUDE / JORGINHO COMMANCHEIRO E CONVIDADOS
17:30h MUZENZA BANDA MUZENZA
18:30h TRIO INDEPENDENTE - MARGARETH MENEZES MARGARETH MENEZES
19:00h TRIO INDEPENDENTE - LA FURIA LA FÚRIA
19:30h 100 CENSURA BANDA REFLEXUS
20:00h TRIO INDEPENDENTE* - ALINE ROSA
20:00h FILHOS DO CONGO
20:30h ILÊ AIYÊ BAND'AIYÊ
21:15h TRIO INDEPENDENTE - BANDA CHEIRO BANDA CHEIRO
21:30h BLOCO NOS
22:00h TRIO INDEPENDENTE - JOHN ROBERT JOHN ROBERT
22:30h TRIO INDEPENDENTE - TRIO DO FORRÓ TRIO DO FORRÓ