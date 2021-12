Baiana System arrasta multidão no Furdunço

Os graves potentes e o groove característico do Baiana System soaram forte no Campo Grande (Circuito Osmar) no fim da tarde desta sexta-feira, 5. Com uma hora e meia de antecedência, o grupo desfilou arrastando jovens, adolescentes, crianças e até idosos, que não ficaram ilesos à guitarra baiana, instrumento resgatado nas composições da banda, que possui também forte influência eletrônica e defende um carnaval sem cordas.

O cineasta Paulo Hermida, de 40 anos, levou o filho para a festa. Para ele, a trupe liderada por Russo Passapusso representa a renovação da música local. "É um resgate e ao mesmo tempo é muito contemporâneo", afirmou.

A estudante Kenia Mattos, 19, explicou que, entre as atrações da banda, está o público diverso e "tranquilo". Já a engenheira agrônoma Eloísa Rosa, 53, elogiou "a pegada social" das canções.

De cima do minitrio estilizado em referência aos piratas, símbolo utilizado pela produção do grupo, o cantor pediu que o público fizesse o Campo Grande tremer. Pedido prontamente atendido.

Alex da Costa e seu Coreto Elétrico também deram o ar da graça no circuito Osmar (Foto: Luciano da Matta l Ag. A TARDE)

