Bahia Norte distribuirá 108 mil preservativos

Para reforçar as ações de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) durante o Carnaval, a Concessionária Bahia Norte começou a distribuir, nesta segunda-feira, 20, preservativos nas cinco praças de pedágio do sistema de rodovias BA-093.

Um total de 108 mil preservativos será entregue, enquanto durar o estoque. Os usuários receberão, ainda, um informativo alusivo à campanha, que também contém telefones úteis para quem vai pegar a estrada neste período.

Segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde, nove em cada 10 jovens entre 15 e 19 anos sabem que usar camisinha é o melhor jeito de evitar o HIV, mas, mesmo assim, seis em cada 10 não usaram preservativo em alguma relação sexual.

Gerente de operações da concessionária, Carlos Alejandro explica que a iniciativa veio após parceria com o ministério. Ele conta que nesse período vale reforçar as ações. “A prevenção é sempre o melhor caminho e, principalmente, no período de festas”, alerta.

O caminhoneiro José Campos, 40, destaca como importante a preocupação: “Nesse período, os jovens querem aproveitar, mas poucos se preocupam com prevenção. Então, quanto mais houver campanhas que os alertem, melhor”.

Testes

Outras ações serão realizadas no Carnaval de Salvador. Foliões poderão fazer testes rápidos para os vírus HIV, da sífilis e hepatites B e C, em postos do projeto Fique Sabendo.

A prefeitura instalou o serviço na rua Dias D'Ávila, próximo ao Farol da Barra, e no Multicentro Carlos Gomes, no circuito Osmar.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo