Bahia não ficará de joelhos para o crime organizado, diz Rui

Na tradicional feijoada oferecida aos policiais militares e civis no camarote da PM, no Campo Grande, nesta quarta-feira, 18, no encerramento do Carnaval, o governador Rui Costa afirmou que "o Estado da Bahia não ficará de joelhos para o crime organizado e para bandidos".

Rui falou também que muitos projetos sociais e educacionais serão feitos em todas as comunidades da Bahia. "Por outro lado, os criminosos vão sentir a mão forte do Estado de Direito, das polícias Militar e Civil e dos Bombeiros", completou o governador.

Em linha com o que disse na feijoada, horas antes, durante a entrevista coletiva no evento de divulgação do balanço do Carnaval 2015, no Hotel Sheraton, também no Campo Grande, Rui informou que a segurança no Carnaval 2016 será ampliada com a aquisição de novos equipamentos detectores de metais.

A medida, segundo o governador, será para facilitar a abordagem e impedir o acesso no circuito de pessoas portando armas. "Este ano, operamos com 420 equipamentos manuais e nós vamos adquirir um número muito maior, tanto para servir ao longo do ano para a área de segurança, como para o Carnaval", disse.

Interior

O governador também planeja fortalecer o Carnaval nas cidades do interior. "Nós vamos definir uma grade, apoiar as prefeituras e definir tudo previamente. Eu entendo que havendo promoção, o número de turistas vá aumentar ainda mais", disse Rui, que destacou cidades como Barreiras, Porto Seguro, Caravelas e Prado, que já realizam festas tradicionais neste período.

Sem Cordas

O governador destacou que no próximo ano as ações do Governo serão voltadas para o fortalecimento da folia sem cordas. "Esse Carnaval ficou marcado pelo retorno à tradição democrática, com mais trios independentes. Acho que tem uma mensagem muito clara, para todos que organizam e pensam a festa, que o povo quer o retorno daquele Carnaval onde as ruas pertencem à população".

Movimentação financeira

De acordo com o governo cerca de 700 mil turistas estiveram na Bahia durante o Carnaval. A movimentação financeira deve chegar a R$ 1 bilhão, sendo R$ 750 milhões somente em Salvador. Em 2015, o movimento de turistas foi 30% maior que no ano passado, de acordo com estimativa da Secretaria de Turismo (Setur).

