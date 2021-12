Baby do Brasil puxa trio sem corda na Barra

A cantora Baby do Brasil irá puxar o seu trio independente neste domingo, 26 de Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Com a participação do cantor Pepeu, Baby, se apresentará a partir das 21h30 .

Durante a apresentação, a cantora vai homenagear o cantor baiano Moraes Moreira, que este ano completa 70 anos.A cantora volta a se apresentar no mesmo circuito na segunda-feira, 27.

adblock ativo