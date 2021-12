Baby brilha no circuito Dodô com Pepeu Gomes

Dos quatro integrantes dos Novos Baianos que se apresentaram no Carnaval deste ano, não há dúvidas de que Baby do Brasil foi quem mais brilhou. Com o auxílio maravilhoso do ex-marido Pepeu Gomes na guitarra, a pastora evangélica teve uma passagem abençoada pelo circuito Barra-Ondina, desde o momento em que começou a chover, ainda no Farol, e o público em êxtase dançava ao som de Alegria, alegria (Caetano Veloso).

Pouca gente se preocupou em buscar abrigo quando a chuva forte obrigou a equipe de Baby a cobrir o trio com uma lona. “É uma chuva deliciosa”, declarou. A niteroiense de 64 anos que disse ter fugido de casa para a Bahia aos 16 anos, por ter ouvido a voz de Deus, invocou o Altíssimo durante o percurso. Ao preparar a subida da parte mais íngreme do trajeto, nas proximidades do Barravento, a cantora misturou a letra de uma versão em português de Is this love (Bob Marley) com um trecho da música gospel Subindo a montanha (Asas da adoração). “Quem subirá ao Monte Sião? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro”, pregou.

Como o Portal da Abordagem da Polícia Militar não detecta esse tipo de coisa, tinha muita gente aproveitando as delícias carnais enquanto curtia o show de Baby, absolutamente valorizado por um naipe de metais simplesmente perfeito na introdução da canção imortal de Bob. Pepeu assumiu o microfone em alguns backing vocals e cantou sucessos como Eu também quero beijar, mas deixou o protagonismo para a antiga companheira e ainda parceira nos Novos Baianos, que esteve soberana no desfile.

Desde a canção de abertura, a inescapável Todo dia era dia de índio (Jorge Benjor) a Brasil pandeiro (Assis Valente), Baby liderou execuções primorosas com direito a longos e cuidadosos arranjos. Entre o Farol e o Monte Pascoal Hotel, o trio tinha tocado apenas seis canções. Mas a banda estava tão afinada que ninguém reclamou da “cera”. O público estava tão feliz que tinha até estranhos se abraçando quando Baby entoou Aquele abraço (Gilberto Gil).

Feliz também ficou um folião que ostentava uma bandeira do estado de Pernambuco nas costas quando, depois de recitar a fala inicial da sua composição Emília, a boneca gente, a cantora entoou o resto da canção em ritmo de frevo. A música fez parte da trilha sonora do especial Pirlimpimpim, exibido pela Rede Globo em outubro de 1982, ano do centenário de nascimento do escritor Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-pau Amarelo. O programa trazia a própria Baby, então Baby Consuelo, no papel de Emília, e Moraes Moreira, como Visconde de Sabugosa.

Pipoca jovem

Curiosamente, uma boa parte da pipoca de Baby do Brasil nesta madrugada de terça-feira era bastante jovem. Viam-se grupos de meninos e meninas com menos de 20 anos, que acompanhavam com entusiasmo o revival dos Novos Baianos.

Baby desfilou no circuito Barra-Ondina atrás do Cortejo Afro, com Gilberto Gil, e imediatamente antes de Paulinho Boca de Cantor, que veio em um trio patrocinado pelo governo do estado através da Bahiatursa. No próximo dia 17, os Novos Baianos se reúnem outra vez, na casa de shows Metropolitan, no Rio de Janeiro, para a gravação do DVD Acabou, Chorare, os Novos Baianos se Encontram.

