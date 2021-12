Babado Novo anuncia parceria musical com Claudia Leitte

Mari Antunes comandou a Pipoca do Babado, neste domingo, 3, no Circuito Dodô. A cantora do Babado Novo anunciou parceria com Cláudia Leitte que será lançada depois do Carnaval. De acordo com Mari, a música já tem clipe e está disponível no Spotify.

Toda vestida de azul a cantora trouxe um convidado de Angola pra cantar e dançar o sucesso do Babado Novo "Descidinha".

A artista também cantou sucessos do axé music e animou os foliões.

