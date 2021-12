Axé divide 'reino' com ritmos de fora de casa

Soberana há mais de 30 anos no Carnaval baiano, a axé music parece ceder cada vez mais espaço para outros gêneros. Se nos trios as mais tocadas continuam as mesmas de sempre, nos camarotes e na pipoca a variedade de gostos fica mais clara.

No ano passado, por exemplo, a música do Carnaval foi, oficialmente, Lepo-Lepo, da banda Psirico. Mas outra canção disputou de perto a liderança entre os baianos: Beijinho no Ombro, da funkeira Valesca Popozuda, ainda hoje lembrada. Em outros anos, mais hits, como Ai, Se Eu Te Pego, do sertanejo Michel Teló, e Amor de Chocolate, do funkeiro Naldo, também ecoaram entre os trios e caíram nas graças dos baianos.

Não é novidade que outros gêneros musicais tenham encontrado espaço na folia soteropolitana. Mas estaria a "invasão" ligada ao declínio da axé? Na opinião do jornalista Luciano Matos - que também é DJ -, sim.

"O baiano não ouve mais axé há algum tempo. Ele ouve arrocha, rap, pagode, forró... Os produtores dizem que é uma entressafra, mas eu discordo. Saturou. A minha sensação, quando vou ao Carnaval, é que voltei 15 anos no tempo, porque as músicas tocadas são sempre as mesmas", afirma.

Para ele, a importação de novos gêneros é uma consequência do processo de "camarotização", já que boa parte das pessoas que ocupam esses espaços são turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - os mesmos públicos do funk e do sertanejo.

"O Carnaval é uma indústria, e muita gente que sustenta o modelo de agora é de fora da Bahia. Se fosse um apelo popular, tocaria muito mais arrocha, pagode. E as principais 'marcas' do Carnaval não se importam com a qualidade da música", diz.

Pluralidade

Quem contesta esta afirmação é o diretor do Camarote do Reino e integrante da Associação Baiana de Camarotes (ABC), Nei Ávila. Para ele, o Carnaval da Bahia sempre foi palco para diferentes tipos de música e isto é motivo de orgulho.

"Não há nada de novo. Esses ritmos sempre estiveram presentes no Carnaval de Salvador. Os artistas vinham, faziam participações especiais nos trios e divulgavam seu trabalho. Nunca houve discriminação de outros ritmos aqui, como aconteceu com Olinda. Lá, a música baiana chegou a ser proibida", lembra.

O diretor acredita que a chegada da música eletrônica e bandas aos camarotes seja uma forma de manter os foliões entretidos quando o desfile de trios termina. Mas diz que esta não foi uma demanda dos turistas.

"Há mais ou menos cinco anos, temos bandas e DJs nos camarotes. Mas 50% do público é baiano, por isso temos que ser versáteis. No meu espaço (Camarote do Reino) tocam Carlinhos Brown, Thiaguinho, Aviões do Forró e vários grupos de axé", afirma.

Ávila sustenta que o Carnaval serve como um "termômetro" para diversos artistas medirem o sucesso de seus hits e acredita que é um bom evento para lançar novidades - do axé ou não.

"O Carnaval é uma festa de holofote. Artistas de outros gêneros vêm aqui expor seus trabalhos, e nós acolhemos bem. Isso sempre foi assim, tivemos participações de Cássia Eller a Fatboy Slim. Isso é Carnaval", diz.

