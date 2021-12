Aviões do Forró leva para a avenida sucessos que cativam o público

Há 10 anos, a banda de forró eletrônico Aviões do Forró desfilou pela primeira vez no Carnaval da capital baiana. Em meio à incerteza sobre a inserção de um novo ritmo em um ambiente dominado pela axé music, os vocalistas Solange Almeida e Xand levantaram uma multidão na avenida. O sucesso foi tanto que, no ano seguinte, eles retornaram à festa. E, desta vez, com passaporte vitalício garantido para a folia momesca.

A mistura do forró com as guitarras e a percussão da música baiana agradou não só aos fãs, mas também ao grupo. “Essa mistura já é uma característica da música brasileira e é ótimo que seja assim. Tem espaço para todo mundo e mostra como a nossa cultura musical é rica. O público gosta, a gente como artista gosta também, então todo mundo sai ganhando, todo mundo sai satisfeito”, diz, entre risos.

A apresentação deste ano será marcante para a história da banda: este é o último Carnaval que a cantora Solange subirá no trio elétrico junto com o Aviões. Para Xand, que esteve ao lado da artista por 14 anos, o momento não é de tristeza, mas de satisfação e orgulho pelos anos que conviveram, juntos, na estrada, e pela história que construíram ao longo da carreira.

“São os últimos shows ao lado de Solange e, para mim, cada um deles tem gostinho de despedida, é especial. Estou há muitos anos ao lado dela, construindo uma história muito bonita de luta e sucesso. Quebramos barreiras com o forró, levamos o ritmo para os quatro cantos do Brasil e para fora do país também”, contou. E o carinho dos dois vai além da relação no palco: “Somos amigos de profissão e amigos pessoais também. Sempre vou torcer por ela e tenho certeza de que ela também vai continuar torcendo por mim e pelo Aviões”, diz.

A saída da cantora da banda não significa o afastamento definitivo da dupla: “O Aviões está sempre com as portas abertas para a Solange. Com certeza ainda vamos cantar juntos muitas vezes e vai ser só alegria, como sempre foi até hoje. Solange segue em carreira solo, mas ainda vai se encontrar com Aviões muitas vezes nessa estrada”, planeja.

A saudade da companheira de palco vai ficar no coração de todo o grupo, no entanto, o Aviões não vai parar de decolar. A apresentação da dupla na festa acontece no dia 24 de fevereiro, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Xand promete cantar sucessos como "Aí eu vi vantagem", "Fiquei sabendo", "Naquele bar", "Banca de flores", "Tô limpando você de minha vida", dentre outros sucessos que consagraram a banda.

Para esta nova fase, Xand pretende renovar o repertório, sem deixar a essência da banda de lado. “Continuo no comando desse avião. Tem muita novidade sendo preparada, repertório novo. Vamos com tudo agora”, disse.

>> Na cola do artista

Bloco: Aviões Elétrico/Pra Ficar

Data: 24, SEXTA-FEIRA, às 17h

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

O Aviões Elétrico, primeiro bloco de forró do Carnaval de Salvador, foi lançado em 2009. Mas a banda tocou pela 1ª vez em 2008 e, em 2017, comemora 10 anos de apresentações em Salvador

