Àttøøxxá se apresenta em camarote gratuito na Barra neste domingo

Os donos do hit 'Elas gostam' vão se apresentar neste domingo, 4, no primeiro camarote aberto ao público do Carnaval de Salvador, localizado na Barra, ao lado do banco Itaú, na Avenida Oceânica.

Quem quer assistir ao show da banda Àttøøxxá deve ficar atento, já que no próximo sábado, 3, será disponibilizado o terceiro lote dos ingressos para a Casa Skol. Quem não conseguiu se cadastrar através do site também poderá entrar na casa, porém será necessário pegar uma fila convencional e respeitar o limite de capacidade do espaço.

O espaço vai oferecer também shows de Margareth Menezes na próxima quinta-feira, 8 e da cantora Pitty, no próximo sábado, 10.

