Atriz Stella Miranda será madrinha do 'Tambores em Cena' no Furdunço

A atriz Stella Miranda, conhecida pelas atuações em "Pé na cova" (TV Globo) e "Carinha de Anjo" (SBT), foi a escolhida pelo percussionista Wilson Café para ser a madrinha do "Tambores em Cena", comandado por ele no Furdunço. O projeto, que participa pela terceira vez na folia, irá desfilar no dia 4 de fevereiro (domingo), a partir das 15h, no circuito Dodô (Barra/Ondina).

De cima do micro trio, Café vai reger a orquestra de tambores e cantar sucessos, como "Faraó", "Protesto Olodum", "Dois Neguinhos", "Madagascar Olodum", "Elegibô", "Analfabeto do Negão", "Prefixo de Verão" e "Quando o Ilê Passar".

O desfile contará também com a apresentação do "Tambores do Mundo", um projeto que reúne 30 percussionistas de vários países, entre eles, Irlanda, Alemanha, Espanha, Chile, Bélgica e Itália.

