Atriz baiana revela que estará em próxima novela da Globo

A atriz baiana Cristiane Amorim foi uma das sensações do carnaval de Salvador, na noite de sexta-feira, 13, no Camarote Expresso 2222. A baiana revelou que está no elenco da próxima novela do horário nobre da Rede Globo, mas fez fez mistério sobre sua personagem.

A novela será escrita por João Manoel Carneiro e dirigida por Amora Mautner, com estreia prevista no segundo semestre de 2015.

