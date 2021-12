Atrações do Pelô confirmam a força da diversidade

O último dia de Carnaval no Pelourinho (Circuito Batatinha), nesta terça-feira, 9, reforçou o potencial da diversidade musical baiana para além do axé. O ritmo apareceu sim nas ruas do Centro Histórico, mas outros gêneros dividiram o protagonismo na folia. A banda Retrofoguetes, por exemplo, agregou adeptos do carnaval das guitarras baianas no Largo Quincas Berro D'Água.

Com o cantor Kaverna nos vocais, o grupo transformou o 'Retrofolia' numa espécie de resgate dos clássicos carnavalescos com uma pegada mais rocker. O estudante de engenharia química Pedro Ícaro, de 21 anos, foi com a funcionária pública Marília Machado para a folia só porque se sentiu representado na grade de atrações do Pelourinho.

"Eu prefiro o som mais alternativo mesmo. Fui no Palco do Rock, no Jardim de Alah, e hoje (terça-feira) vim para o centro porque a programação está diversa. Me senti coberto no carnaval deste ano", afirmou Pedro. Já Marília acredita que quem circular pelo Pelô terá mais opções de diversão. "Que bom que eu vim hoje. Na verdade, o Retrofolia foi um dos grandes motivos".

Mais musicalidade

Em outro espaço, no Largo Pedro Archanjo, o cantor baiano Lucas Santtana levou seu pop/rock para um público que não queria abandonar o carnaval. O casal de comerciantes Fernando José e Emanuela Martins passaram por lá e apostaram na democratização musical. Para eles, a liberdade das cordas é um grande trunfo para um Carnaval menos violento.

"A loucura do carnaval só vale quando é a alegria que domina. Esse retorno das fantasias em adultos e crianças é uma coisa maravilhosa. Isso reforça o potencial da festa ser familiar também. Para mim, é a diversidade musical que faz o carnaval", opinou Emanuela ao lado do marido vestido com as indumentárias dos Filhos de Gandhy.

A diversidade de atrações materializa uma tendência dos festejos da cidade em criar alternativas aos gêneros musicais que possuem mais estratégias e logísticas para seu impulsionamento. No Largo do Pelourinho, por exemplo, o grupo Ifá Afrobeat realizou o Carnaval do Ifá. Com a parceria da Band'Aiyê e do cantor Dão, o show valorizou os elementos do ijexá, funk e afrobeat.

A pedagoga Isa Santos, que estava acompanhada da argentina Juliana Alessandro e do colombiano Edison Culma, escolheu apresentar o Carnaval da capital baiana para os estrangeiros começando pelo Pelourinho. "Acho que eles vão conseguir perceber que temos um pouco de tudo". Juliana logo interrompeu a amiga e declarou: "Não acredito que estou em Salvador. É muita música, muita cor. Que alegria essa cidade".

