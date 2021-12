Atrações do Carnaval no Pelourinho são divulgadas; veja a lista

Foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 21, as atrações do Carnaval do Pelourinho. Em meio a mistura de ritmos, estão projetos como Aya Bass, das cantoras Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna, e Carnavália a Trois, com Duda Beat, Hiran e Illy.

>> Acesse aqui a lista completa de atrações

Além das apresentação em conjunto, haverá shows solo de artistas e bandas com destaque para Sine Calmon, Skanibais e OQuadro. O público infantil poderá conferir os espetáculos dos grupos PUMM – Por Um Mundo Melhor e Canela Fina. A programação completa no Centro Histórico deve ser divulgada nos próximos dias.

As atrações se dividem entre largos Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro d’Água. No palco principal do Largo do Pelourinho, se apresentam os grupos de três artistas. Bandinhas de corda e percussão, bandão e performances ficarão nas ruas, assim como microtrios e nanotrios para desfiles sem corda.

Para a apresentação, os artistas precisaram antes se inscrever no processo seletivo que durou de 24 a 30 de janeiro. Os artistas devem ainda assinar o Termo de Adesão, nesta sexta-feira, 22, no horário das 09h às 12h e 14h às 17h, no Palácio Rio Branco. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

