Atendimentos em saúde registram decréscimo de 30,5% nos circuitos

Dados dos dois primeiros dias de Carnaval foram divulgados, nesta sexta-feira, 24, na sala oficial de imprensa da prefeitura, no Campo Grande, pelos secretários municipais da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, e de Mobilidade, Fábio Mota, além do superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

O balanço, entre as 19h da última quarta-feira e 5h desta sexta registrou decréscimo de 30,5% nos atendimentos em postos de saúde dos circuitos, em relação ao mesmo período de 2016. Um total de 374 pacientes foram atendidos, contra 538 no ano passado.

As principais causas foram intoxicação alcoólica (88 casos), agressões físicas (40), cefaleia (37), dor em membros inferiores e ferimento acidental (29) e agressão por arma branca (23). O circuito Dodô registou 79,5% das ocorrência por intoxicação alcoólica, seguido do Osmar, com 20,5%.

Dos 374 atendimentos médicos realizados nesses dois primeiros dias do Carnaval, 35 resultaram em cirurgias bucomaxilofaciais. Os procedimentos foram realizados pelas cinco equipes de cirurgiões da especialidade que atendem nos postos durante a festa.

Transporte

Segundo informações do secretário de Mobilidade, Fábio Mota, foram transportadas 1.196.000 pessoas no sistema de transporte público. A operação deste ano conta com 400 linhas de ônibus, sendo 140 especificamente para rodar 24 horas no Carnaval. “Essas linhas transportaram, só nesta sexta, 764 mil pessoas durante todo o dia. É um dado muito significativo, e, para nós, foi um sucesso”, disse Mota.

Para o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, a operação da Semob resultou na melhoria do trânsito na Av. Centenário.

O ponto negativo foi o registro de três mortes em acidentes no período. Um motociclista colidiu contra um ônibus na avenida Paralela nas últimas horas da quinta-feira.

As duas outras mortes aconteceram na noite de quarta-feira, sendo um atropelamento no bairro do Imbuí e uma colisão sob o viaduto do Arco, no Barbalho.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo