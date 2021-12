Atendimento da Ouvidoria será ampliado no Carnaval

Um esquema especial de plantão será montado pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE) durante o Carnaval. O atendimento será ampliado e funcionará, das 8h às 8h, desta sexta-feira, 1º, até a terça-feira, 5.

Os cidadãos podem realizar registro de sugestões, reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre os serviços prestados pelo Governo Estadual. Os registros podem ser feitos através do número 0800 284 0011, do WhatsApp (71) 99911-7631, do site da OGE e através das redes sociais no Twitter e Facebook.

Em 2019, a OGE irá atender casos de violação dos direitos da criança e adolescente, da pessoa com deficiência, de violência contra a população LGBT e contra a mulher, de racismo e intolerância religiosa.

A operação será feita em conjunto com o Ministério Público (MP/Ba), Defensoria Pública do Estado, secretarias de Segurança Pública (SSP), da Saúde (Sesab), do Turismo (Setur), da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), de Promoção da Igualdade (Sepromi), de Políticas das Mulheres (SPM), Polícia Militar, Corpo do Bombeiros e Detran.

