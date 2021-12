A assessoria da cantora Daniela Mercury negou que ela tenha interrompido o desfile diante do Camarote da Polícia Militar (PM), no último dia de Carnaval, no circuito Dodô (Campo Grande), conforme publicado pela imprensa.

A assessora Aline Cardoso explicou que a polêmica foi gerada em torno de um mal-entendido. Segundo ela, Daniela foi orientada, por um fiscal de pista da Empresa Salvador Turismo (Saltur), de que o trajeto da pipoca terminava ali, por conta da lotação de um bloco que viria em seguida.

“O fiscal informou que Daniela e o grupo teriam que sair rápido porque havia outro bloco muito cheio vindo atrás. Não vimos necessidade de esse assunto ter rendido tanto. O problema é que alguns sites de notícias da capital publicaram inverdades e isso cresceu. Ela foi orientada a parar de cantar pela produção e desceu para celebrar com os músicos, sem ver sequer que tinha um camarote à frente, muito menos que era da PM”, detalhou.

Por telefone, a PM informou que não vai comentar o caso, mas que não se opõe a um diálogo com a cantora. Procurada por A TARDE, a Saltur não foi localizada para comentar o caso.

Itana Silva* Assessoria de Daniela Mercury nega interrupção proposital de desfile

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

