Ascensores são opção para chegar ao Circuito Batatinha

Para quem pretende pular o Carnaval nas ruas do Centro Histórico, sem pegar o trânsito congestionado da Barroquinha, uma boa opção é seguir para o Comércio, de onde será possível acessar a Cidade Alta pelo Elevador Lacerda, que funciona de graça até as 12h do dia 10.

Outra alternativa é utilizar os planos inclinados Gonçalves e Pilar, que, nesta sexta, 5, funcionará das 7h às 19h. Sábado, 6, os ascensores estarão abertos das 7h às 13h, quando terão as operações suspensas até o próximo dia 10, voltando a funcionar a partir das 12h.

Estacionamentos

Quem prefere fazer o deslocamento para o Centro Histórico de carro, pode guardar os veículos em três estacionamentos privados ou nas zonas azuis situadas na Baixa dos Sapateiros, Pelourinho e Comércio.

Já o primeiro estacionamento MasterPark tem vagas na rua Inácio Acyolli, com entrada pela avenida J.J. Seabra. O segundo, o estacionamento da praça das Artes, que dá acesso à ladeira do Ferrão e à rua Frei Vicente, pode ser acessado pela Baixa dos Sapateiros.

O terceiro é um edifício-garagem com mais de cinco pavimentos, ao lado da ladeira do antigo Cine Pax, dando acesso à rua das Laranjeiras, mais próximo ao Terreiro de Jesus.

