“As santinhas vão perder o juízo!”, garante Léo Santana para o carnaval de Salvador

O verão de 2017 é, sem dúvida, do cantor Léo Santana. Os ensaios de verão dele, batizados de Baile da Santinha, tiveram ingressos esgotados em todas as edições. Além disso, o artista dá voz a pelo menos cinco hits de sucesso nesta estação. Segundo Léo, tudo isso é apenas um aquecimento para a grande festa. Para o Carnaval, ele está preparando um repertório especial para os fãs. E garante: “As santinhas vão perder o juízo!”

Que Léo Santana está “estourado” nos paredões de som os fãs de pagode não têm dúvida. Entre os populares ensaios de verão, o Baile da Santinha foi um dos mais badalados: bateu recorde de público, reunindo cerca de 21 mil pessoas no Wet’n Wild, em todas as sextas-feiras de janeiro.

O sucesso, garante ele, é fruto da parceria entre a equipe. “A gente vem plantando sementinhas há algum tempo, fazendo um trabalho planejado. Resolvemos seguir uma linha musical, gravamos um DVD em Fortaleza com um clima bem verão. Acho que a energia boa, o povo curtindo, os fãs adorando, tudo isso me alimenta e me leva a querer fazer cada dia melhor”, atribui o cantor.

No quarto ano solo no Carnaval, Léo conta que a folia é um momento especial para o artista: “Preparamos as melhores roupas, o melhor repertório, tudo para fazer bonito para os fãs. Este ano, para mim, será ainda mais singular. Venho de um verão bom, todas as edições do meu ensaio foram de ingressos esgotados, tenho cinco músicas na boca da galera e nas academias”.

E academia é um assunto que ele entende. Para encarar a rotina pesada de shows no verão, o cantor se dedica ao físico, sem esquecer da mente. “Cuido da cabeça, da alma e um pouco do meu coração. Faço dieta, alimento-me bem, malho muito, evito certas comidas, faço tratamento intensivo com fonoaudiólogo e otorrino. Bebo bastante líquido e faço muitos shows, que é o que me faz bem”.

Se hoje as santinhas perdem o juízo, em 2010, elas colocavam a mão na cabeça para dançar o Rebolation. Porta-voz de grandes hits – como Negro Lindo, também apelido dele –, Léo está entre as promessas para concorrer à música do Carnaval 2017. “Faço canções para o povo curtir, desde Rebolation. Nunca pensando que será a música do Carnaval. Entrego nas mãos de Deus, só ele sabe de todas as coisas”, pontua.

O Carnaval é uma festa democrática e ele sabe disso. O cantor pretende fazer a folia de seu público em todas as esferas: pipoca, bloco e camarote. Atração confirmada para o dia 19, no Furdunço, Léo Santana gosta de dar alternativas para que os fãs escolham onde vão encontrá-lo.

“Acho que há espaço para todos, gosto da ideia de ter opções. As pessoas podem escolher que tipo de Carnaval querem curtir, e as bandas também que tipo de Carnaval querem fazer. Percebo que alguns artistas só se apresentam em camarotes, outros em trios. Vejo como mais uma opção de negócio para as bandas, pois abrange mais e gera mais renda”, considera.

Para o futuro da carreira, a previsão dele é de muito trabalho: “Queremos rodar o país com a turnê Baile da Santinha, além dos grandes festivais que fazemos pelo Brasil. Temos planos de um novo CD e um clipe novo também”. 2017 promete ser um ano bom para o “Gigante”.

