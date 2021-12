As Muquiranas inicia entrega de fantasias

O bloco As Muquiranas iniciou a entrega de fantasias com tema Space Girls nesta segunda-feira, 1º. Centenas de homens que desfilam com roupas femininas fizeram fila na ladeira dos Aflitos (Centro). A entrega irá até quinta-feira.

A movimentação deixou ambulantes contentes. "As vendas estão indo bem", disse Maria Aparecida, que vendia bijuterias às "garotas".

Mas a satisfação não era completa: alguns associados reclamavam de adereços da fantasia, principalmente da peruca. "Essa peruca é horrível, divulgaram uma coisa, mas recebemos outra", bradou o administrador Iago Cardoso.

O diretor-presidente do bloco, Washinton Paganelli, explicou que a fantasia não previa peruca, mas o estilista divulgou uma foto com uma e os foliões passaram a cobrar. "Tivemos que dar um jeito", argumentou.

O contratempo não preocupa o dirigente: "Isso é o de menos. É um prazer levar diversão às pessoas e ajudá-las a esquecer os problemas do restante do ano".

