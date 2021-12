As Muquiranas formam tapete branco na Avenida

Desta vez foram As Muquiranas que formaram o tapete branco no Circuito Osmar (Campo Grande-Avenida). Vestidos de baianas, Márcio Victor e os foliões levaram a irreverência dos transvestidos para as ruas do Campo Grande, na tarde desta segunda-feira, 16, todos cantando "Eu sou Muquirana, com muito orgulho, com muito amor".

Em seguida, Márcio Victor, que mesmo se recuperando de uma cirurgia de apendicite, realizada no sábado, 14, falou sobre porque manteve a agenda do Carnaval. "Essa força de vocês é que me faz estar aqui hoje", disse o cantor do Psirico, antes de cantar sua aposta do Carnaval "xenhenhem".

Márcio ainda aproveitou para saber dos foliões se eles gostariam que ele puxasse mais um dia das Muquiranas. Depois de ouvir um coro de "simmm", ele ainda endossou o dia: Sábado, gritado pelos foliões do bloco.

Nos bastidores, fala-se que Márcio Victor pode ocupar o lugar do Harmonia do Samba na programação do bloco no próximo ano.

adblock ativo