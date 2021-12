Árvore é removida de circuito Dodô para evitar acidentes

Um oitizeiro, de aproximadamente dez anos, foi removido do Porto da Barra para evitar acidentes no circuito Dodô durante o Carnaval. De acordo com a Secretaria de Manutenção (Seman), a árvore está morta.

A Seman informou que a planta apresenta sintomas como ressecamento e ausência total de folhas. A equipe técnica do órgão suspeita que ela tenha sido envenenada, por conta de perfurações encontradas no tronco.

"A retirada é necessária para evitar que algum galho venha a cair sobre alguém. Pelas fotos e experiência, podemos sugerir que injetaram substâncias químicas para provocar a morte da árvore, mas para esta afirmação dependemos de uma análise laboratorial o que requer tempo que não temos", explicou o diretor de Operações da Seman, Luciano Sandes.

