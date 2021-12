Artistas confirmam presença na estreia do Camarote.com no Carnaval

Os cantores Jau e Dan Valente e as bandas Negra Cor e Água Fresca são algumas das atrações já confirmadas para a primeira participação do Camarote.com no Carnaval de Salvador em 2019. O objetivo do espaço, que terá um mirante de 76 metros e ficará no Clube Espanhol, é reformular o conceito de "camarote".

Além de apresentações de Água Fresca e Dan Valente, dia 28 de fevereiro, primeiro dia de festa; da banda Negra Cor, dia 2 de março, e do cantor Ja, dia 3 de março, o espaço contará com praças de alimentação, sistema de bar distribuído por todo o espaço, seguranças, espaço de customização de abadás, pufes, banheiros e open bar das 18 às 4h, com vodka, cerveja, água e refrigerante à vontade.

