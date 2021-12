Arrastão recheado de artistas nesta Quarta-feira de Cinzas

Já uma tradição, o arrastão no final da manhã desta Quarta-feira de Cinzas está confirmado no percurso do Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A festa pós-Carnaval será comandado por Ivete Sangalo, que se apresenta pela última vez no desfile da ressaca, e com convidados como Tays Reis, cantora da banda Vingadora, Igor Kannário, Mari Antunes, da banda Babado Novo, Tomate, e o sertanejo Danniel Vieira.

O cantor Márcio Victor, do Psirico, também garantiu sua participação no arrastão desta quarta, 10. O anúncio foi feito enquanto puxava o bloco As Muquiranas no Campo Grande, na segunda, 8. "Está confirmado. Quarta-feira de Cinzas vai ter arrastão do Psi".

Globais

Em gravação do seriado Mister Brau, os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo, que interpretam Brau e Michele, respectivamente, também estarão presente na festa, no trio de Ivete Sangalo.

