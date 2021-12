Arrastando multidão, Bell dá bronca no Olodum na Barra

O cantor Bell Marques se desentendeu com a produção do Bloco Olodum durante desfile na Barra-Ondina, Circuito Dodô, neste domingo, 7. Impaciente com o bloco Camaleão parado, o ex-chicleteiro usou o microfone para reclamar.

"O caminhão não pode ficar parado, então tirem o Olodum da frente", disse Bell. Logo após a bronca, a passagem para o trio do Camaleão foi liberada.

Empolgação

O breve momento de estresse não estragou a festa de Bell, que, neste domingo, estava ainda mais animado do que no dia anterior. Arrastando uma multidão de foliões do bloco e pipoca, o ex-chicleteiro fez um misto de velhos e novos sucessos. Ele fez o público pular e cantar "Cabelo de Chapinha", "Bem vindo ao mar", "Voa, voa" e "Quero Chiclete".

Confira passagem de @bellmarques no Circuito Dodô neste domingo, 7. Acompanhe mais do Carnaval de Salvador no #PortalATARDE | www.atarde.com.br #Bell Um vídeo publicado por @jornalatarde em Fev 7, 2016 às 1:36 PST

