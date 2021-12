Arquibancada da folia é alternativa aos caros camarotes

Quem prefere uma opção mais barata, com vista privilegiada no circuito tradicional do Carnaval e não pode pagar caro pelos camarotes, tem uma outra alternativa: as arquibancadas.

Este ano,a novidade é que o folião pode comprar ingressos por meio da internet,nos postos da Ticket Mix nos shoppings (Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, Shopping Ponto Alto e Shopping Barra) ou em dois postos de auto atendimento na loja de carnaval do Salvador Shopping.

" Ano passado a venda dos ingressos para a arquibancada começou 15 dias antes, este ano iniciou nesta quinta-feira, 28, há 8 dias da festa. A procura estava grande enquanto não estava vendendo. As vendas ainda estão um pouco tímidas comparadas ao ano passado.", disse o diretor da Ticketmix, Rafael Rocha. A empresa é a responsável pelas vendas há alguns anos, quando ganhou concorrência da prefeitura.

A estimativa da empresa é realizar a venda de três mil ingressos por dia no posto do Salvador Shopping. Cada pessoa pode comprar, através de cartões de débito e crédito, até dois ingressos por CPF. Até o Carnaval passado o pagamento era apenas em espécie. Segundo o diretor da Ticketmix, esses são pontos importantes para dar comodidade aos foliões e evitar grandes filas nos postos de compra dos shoppings.

A pedagoga Elisângela Costa, 42, ainda não efetuou a compra dos bilhetes para a arquibancada, estava pesquisando e se interessou devido as facilidades. "A arquibancada é bem interessante devido à localização. O circuito Campo Grande é bem tradicional. Segunda e terça tem boas atrações. Eu quero ver Ivete na avenida".

A professora Simara Almeida, 35 e o motorista Moisés Santos, 44, frequentam a arquibancada no circuito Campo Grande há três anos. O casal compra com o objetivo de levar os seus quatro filhos de 8, 9 e 10 anos.

Eles estão na expectativa para a folia baiana e compraram os ingressos nesta quinta-feira, no posto da Ticket Mix no Salvador Shopping. "Vamos ficar nas arquibancadas localizadas no início do circuito Osmar. Espero que seja melhor que nos anos anteriores", disse animada.

Preço

São 15 mil lugares disponíveis durante seis dias de folia. As entradas variam de acordo com o dia.Quinta-feira, 4, e sexta,5, custam R$ 30. No sábado, 6,o valor é R$ 45. Já para o domingo, 7, segunda, 8, e terça, 9, o valor cobrado é de R$ 60. Crianças com até 4 anos não pagam, mas os responsáveis precisam comprovar a idade delas com a documentação.

Os espaços privilegiados estão localizados da lateral da praça 2 de Julho, no Campo Grande, até a entrada da passarela Nelson Maleiro, com banheiros, bares e lanchonetes de uso exclusivo. A abertura dos portões será sempre às 10h, exceto na quinta-feira, 4, com horário às 16h.

