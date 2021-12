Armandinho toca sucessos dos antigos carnavais

Uma das maiores tradições do Carnaval de Salvador, o Trio Armandinho, Dodô e Osmar chegou no Campo Grande, no Circuito Osmar, na noite deste sábado, para tocar para o público alguns clássicos do seu repertório.

No comando, bastou os irmãos Macedo darem os primeiros acordes para animar os foliões no circuito mais tradicional da folia de Momo. O trio fez a festa de uma pipoca muito animada, que curtia tranquilamente a sua passagem.

Com a sua inconfundível guitarra baiana, Armandinho puxou o clássico "Smooth", do guitarrista mexicano Carlos Santana, além de sucessos dos antigos do carnavais, como "Chame Gente", "Balança o Chão da Praça", "Vassourinha Elétrica".

adblock ativo