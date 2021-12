Armandinho faz ensaio na Praia do Forte neste sábado

Armandinho Macêdo dá continuidade aos seus Ensaios Elétricos, na Praia do Forte. Neste sábado, 31, a partir das 20 horas, no Espaço Cultural do Projeto Tamar, ele conta com as participações de Ana Mametto, Carla Visi e Geraldo Azevedo, que também foi convidado do projeto no ano passado.

A Fanfarra do Recôncavo animará as ruas do vilarejo antes do ensaio, que terá show de abertura da banda Tamarrock. O próximo encontro acontece no dia 6 de fevereiro e tem confirmada a presença de Gilberto Gil.

