Ara Ketu participa do "Esperando o Carnaval" desta segunda

Nesta segunda-feira, 25, os apresentadores Dinho Junior, Adailton Santiago e Raoni Oliveira receberam a banda Ara Ketu e o jornalista Casemiro Neto no programa "Esperando o Carnaval", na rádio Pitã FM. Confira como foi o bate papo no Periscope do Jornal A TARDE.

O projeto "Esperando o Carnaval" é uma parceria entre o Grupo A TARDE, a Piatã FM e a TV Aratu e integra os preparativos dos veículos para o Carnaval.

