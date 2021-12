Apreensões de materiais proibidos no Carnaval chegam a 17 mil

Em três dias oficiais de Carnaval em Salvador, cerca de 17.097 itens irregulares já foram apreendidos, entre elas armas brancas que representavam risco às pessoas. As informações são da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Segundo o órgão, no sábado, 2, a quantidade de materiais retirados dos circuitos foi de 5.794. Entre as irregularidades encontradas, estavam a atuação de pessoas não-licenciadas e materiais proibidos para venda.

No acumulado, os itens irregulares mais aprendidos foram: latinhas de cerveja que não são da marca do patrocinador (9.446), água (4.301), espetinhos (1.260), refrigerantes (1.194), isopor (178), cavalete de metal/madeira/tabuleiro/balcão (50), vasilhame de vidro (102), carros de mercado (76) e churrasqueira/fogão/fogareiro (33).

Acolhimento de Crianças

Já com relação às crianças filhas de prestadores de serviços cadastrados, as casas de acolhimento provisório receberam no terceiro dia da festa 400 crianças.

As unidades estão situadas na Escola Municipal Casa da Amizade, em Ondina; Colégio Estadual Teixeira de Freitas, em Nazaré; Escola Municipal Osvaldo Cruz, em Amaralina; e Escola Estadual Senhor do Bonfim, nos Barris. A Secretaria Municipal de Políticas para Infância, Mulher e Juventude (SPMJ) é a responsável pelos espaços.

