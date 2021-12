Após ritual, Ilê Aiyê inicia Carnaval com saída do Curuzu

O relógio se aproximava das 22h de sábado, 14, quando os tambores sagrados do "mais belo dos belos", vibraram no Curuzu. Uma multidão esperava a saída do Ilê Aiyê, em frente ao terreiro do Jitolú, quando o tradicional ritual sagrado do bloco teve início, em saudação aos orixás.

Pombas, milho branco e cânticos iorubás marcaram o momento. A Deusa do Ébano do bloco nesse ano, Alexandra Amorim, se emocionou quando uma das aves pousou em sua cabeça.

Antes, no barracão do terreiro, enquanto era arrumada para o desfile cercada por autoridades e jornalistas, a musa lembrou do pai, responsável pela ligação dela com a dança afro e com o Ilê. "Nesse momento, passa um grande filme na minha cabeça, são muitos sentimentos, é um momento de auto-afirmação, de realização de um sonho", afirmou Alexandra.

O presidente do bloco, Antônio Santos, conhecido como Vovô do Ilê, explicou que o enredo desse ano, sobre a Jamaica, surgiu da visita da embaixadora do país à sede da entidade. "É muito gratificante fazer um bloco que é filho de Salvador ter essa resistência, mesmo com as dificuldades", disse.

Sobre as dificuldades de patrocínio, Vovô afirmou que os blocos afros terão que adotar a mesma lógica comercial das agremiações de trio. "Não vai ser tão acintoso como as escolas de samba no Rio [de Janeiro], mas temos que ter retorno dos países homenageados. Se não fizermos o dinheiro circular entre nós, vamos ficar sempre sendo a maioria negra explorada", declarou.

