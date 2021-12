Após ausência, Saltur confirma show do Chiclete em Periperi

A banda Chiclete com Banana fará show em Periperi, entre o fim da noite desta segunda, 16, e início da madrugada desta terça, 17, segundo a assessoria da banda. Anteriormente, a assessoria da prefeitura tinha informado, por meio de comunicado, que o show seria deste domingo, 15, para segunda, 16.

O grupo se apresentaria no Carnaval do bairro neste sábado, mas um atraso no desfile no circuito Barra-Ondina, quando o Chiclete puxava o Nana Banana, acabou atrasando a ida dos músicos para Periperi, conforme a assessoria da banda.

