Após alerta do MP, Kannário é retirado de bloco infantil

Após ser alertado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) quanto à proibição de executar músicas, danças ou coreografias que incentivem a violência, o bloco infantil Ibéji decidiu retirar o cantor Igor Kannário da programação do desfile no Circuito Osmar (Campo Grande) no sábado de carnaval, dia 6, às 11h.

Quem confirmou a informação à reportagem de A TARDE foi o diretor financeiro do Ibéji, Ivo Viana. No lugar do cantor foi colocada a banda de pagode Gang do Samba. A assessoria de Igor Kannário, por sua vez, disse que o cantor ainda não havia sido notificado da troca, e que ainda estava tentando entrar em contato com a agremiação.

Na última terça-feira, 26, o MP-BA, através da promotora Márcia Teixeira, lembrou ao Governo do Estado e à Prefeitura de Salvador que os blocos patrocinados com recurso público, como é o caso do Ibéiji, são proibidos de executarem conteúdo que incentivem a violência, segundo a Lei Estadual n° 12.573/12 e a Lei Municipal 8.286/12.

Na nota oficial divulgada pelo MP-BA, a promotora citou especificamente à Secretaria de Cultura do Estado o caso do cantor Igor Kannário e o Ibéji.

Ela ressaltou que o cantor teria sido contratado para 'puxar' o bloco infantil, porém, no documento enviado pelo bloco para solicitar patrocínio do Governo, constava o nome da cantora Katê, "não havendo qualquer menção ao nome do cantor Igor Kannário, mesmo sendo este divulgado como principal atração do bloco", segundo a promotora.

