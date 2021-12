Aplicativo ajuda foliões e moradores no Circuito

O aplicativo "Mobilidade no Carnaval" já está disponível para os sistemas Android e IOS. O usuário tem acesso aos dados como "Morador" ou como "Folião".

Como "Morador", o cidadão pode verificar a situação da sua credencial de acesso às vias exclusivas e ainda consultar o mapa com os trechos que lhe são permitidos trafegar. Acessando o "Mobilidade no Carnaval" como "Folião", o usuário pode ativar o GPS do aparelho e localizar o ponto onde está situado.

A partir disso ele sinaliza para qual circuito da festa deseja ir e o app apresenta as opções de linhas de ônibus que passam naquele local ou o estacionamento remoto mais próximo para acessar o Expresso Carnaval. Para voltar da folia para casa, o aplicativo oferece as mesmas opções, assim como os pontos de táxis que atendem àquela região.

Além disso, é possível registrar ocorrências relacionadas aos táxis através do app. Há opções como registro de embarque, valor da corrida, má conduta, conservação do veículo, alvará irregular, entre outros. Uma equipe da Semob estará trabalhando exclusivamente para receber essas demandas e tomar as devidas providências.

